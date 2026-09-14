Policía Nacional retoma la seguridad en Guamalito, corregimiento de El Carmen en Norte de Santander

La Policía Nacional confirmó el retorno de sus capacidades operativas al corregimiento de Guamalito, jurisdicción de El Carmen, con el propósito de reforzar la seguridad, prevenir nuevos hechos violentos y brindar acompañamiento a la comunidad.

El anuncio se conoce después de una larga semana con ataques contra la Fuerza Pública en esa jurisdicción y que ocasionaron la destrucción total de la subestación. Hechos perpetrados por la guerrilla del ELN mediante el uso de drones cargados con explosivos y, posteriormente, la activación de cargas explosivas en lo que quedaba de la subestación.

Como consecuencia de los ataques, 20 integrantes de la Policía Nacional fueron evacuados vía aérea para garantizar su seguridad e integridad. Un hecho que generó opiniones encontradas entre los habitantes y líderes de la zona al sentirse desprotegidos.

Le puede interesar: Sigue preocupación por orden público en Guamalito: Noticias de la Mañana, 12 de septiembre 2026



En medio de esta situación, el Gobierno Nacional anunció la recuperación de la subestación de Policía de Guamalito y el fortalecimiento de la seguridad en la zona. El anuncio se realizó durante un consejo de seguridad con participación de autoridades municipales, la Gobernación de Norte de Santander y los ministerios del Interior y Defensa.

Ahora, la Policía Nacional señala que mantiene presencia activa y refuerza las labores de patrullaje y seguridad, con el objetivo de recuperar la tranquilidad de los habitantes y prevenir nuevas acciones que afecten el orden público.

Publicidad

El arribo se ha dado de manera conjunta con tropas del Ejército Nacional, quienes verifican si existen o no más explosivos en la zona aledaña a la subestación.