Ejército desmantela depósito de explosivos del ELN y evita atentados en Norte de Santander

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, fue desmantelado un depósito ilegal de explosivos que pertenecería al frente Juan Fernando Porras Martínez de la guerrilla del ELN, en zona rural del municipio de Santiago, Norte de Santander.

Durante la operación fueron hallados dos cilindros de 10 y 20 kilogramos, acondicionados con explosivo tipo ANFO, dos bultos con aproximadamente 100 kilogramos del mismo material y tres artefactos explosivos de cinco kilogramos cada uno. De acuerdo con las autoridades, cada dispositivo contaba con un sistema de iniciación eléctrico, lo que evidenciaría que estaban listos para ser utilizados.

Además del material explosivo, los uniformados encontraron una bandera, un brazalete y una pañoleta con distintivos del ELN, elementos que serán incorporados a la investigación.

La acción militar se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante labores de inteligencia adelantadas por soldados del Gaula Militar Norte de Santander, en coordinación con unidades de la SIJIN Antinarcóticos, quienes ubicaron el escondite en la vereda Cacahualá.

El Ejército Nacional informó que el material fue destruido de manera controlada por personal especializado, evitando que fuera empleado para ejecutar posibles acciones terroristas contra la población civil o la Fuerza Pública.

Ejército desmanteló depósito de explosivos del ELN en Norte de Santander. Fueron ubicados y destruidos de forma controlada dos cilindros y cerca de 100 kilos de explosivos. La operación se realizó en la vereda Cacahualá, municipio de Santiago #MañanasBlu pic.twitter.com/Kgp3MNeXoj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 27, 2026

Norte de Santander continúa siendo una de las regiones con mayor presencia del ELN y otros grupos armados ilegales, especialmente en corredores estratégicos utilizados para actividades delictivas. En este escenario, las operaciones militares buscan neutralizar las capacidades logísticas de estas organizaciones y reducir el riesgo de atentados en el departamento.

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La Trigésima Brigada del Ejército reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 107 Antiterrorismo.