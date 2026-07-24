Ataque con drones y explosivos contra la estación de Policía de Pelaya, Cesar, dejó dos heridos

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró en el departamento del Cesar. En la madrugada de este viernes 24 de julio de 2026, la estación de Policía del municipio de Pelaya fue blanco de un hostigamiento con artefactos explosivos lanzados desde drones y ráfagas de fusil.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque ocurrió hacia las 12:05 de la madrugada y provocó daños en la infraestructura de las instalaciones policiales.

Como consecuencia de la acción violenta, un uniformado resultó herido por esquirlas de un artefacto explosivo. Inicialmente, recibió atención en el hospital municipal y posteriormente fue remitido a la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica, donde permanece bajo atención médica especializada.

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Durante el hostigamiento también resultó lesionado un ciudadano, quien fue trasladado al mismo centro asistencial. Según el informe, permanece bajo observación médica y su pronóstico es reservado.

La Policía Nacional informó que, a través de sus capacidades de investigación e inteligencia, adelanta las labores para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del atentado. De manera preliminar, las autoridades señalaron que en esta jurisdicción tiene injerencia el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, estructura a la que se atribuye la acción armada.

El ataque se suma a los recientes hechos de violencia registrados en la región y mantiene en alerta a las autoridades por el uso de drones con explosivos en acciones dirigidas contra la Fuerza Pública.