En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles
Cesantías
Posesión presidencial
María Camila Potosí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Ataque con drones y explosivos contra la estación de Policía de Pelaya, Cesar, dejó dos heridos

Ataque con drones y explosivos contra la estación de Policía de Pelaya, Cesar, dejó dos heridos

Como consecuencia de la acción violenta, un uniformado resultó herido por esquirlas de un artefacto explosivo.

Ataque con drones.
Ataque con drones.
Foto: Ejército.
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró en el departamento del Cesar. En la madrugada de este viernes 24 de julio de 2026, la estación de Policía del municipio de Pelaya fue blanco de un hostigamiento con artefactos explosivos lanzados desde drones y ráfagas de fusil.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque ocurrió hacia las 12:05 de la madrugada y provocó daños en la infraestructura de las instalaciones policiales.

Como consecuencia de la acción violenta, un uniformado resultó herido por esquirlas de un artefacto explosivo. Inicialmente, recibió atención en el hospital municipal y posteriormente fue remitido a la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica, donde permanece bajo atención médica especializada.

Le puede interesar: Capturan a tres integrantes de disidencias de las Farc señalados de ataques con drones en Popayán

Durante el hostigamiento también resultó lesionado un ciudadano, quien fue trasladado al mismo centro asistencial. Según el informe, permanece bajo observación médica y su pronóstico es reservado.

La Policía Nacional informó que, a través de sus capacidades de investigación e inteligencia, adelanta las labores para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del atentado. De manera preliminar, las autoridades señalaron que en esta jurisdicción tiene injerencia el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, estructura a la que se atribuye la acción armada.

El ataque se suma a los recientes hechos de violencia registrados en la región y mantiene en alerta a las autoridades por el uso de drones con explosivos en acciones dirigidas contra la Fuerza Pública.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cesar

Publicidad

Publicidad

Publicidad