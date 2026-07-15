¿Cómo fue el rescate de las 45 personas secuestradas por ELN?:Mañanas Blu,miércoles 15 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 15 de julio de 2026:



El general William Caicedo, comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército , habló sobre el rescate de 45 personas secuestradas por el ELN en la vía Medellín-Quibdó.

, habló sobre el rescate de 45 personas secuestradas por el ELN en la vía Medellín-Quibdó. El profesor Franklin Gamboa, se refirió sobre el video en el que avisó al vendedor de panela Luis Felipe Yagüe que dejaría de comprar sus productos por votar por Abelardo De La Espriella.

Rubén Torres, director de política Coalición Derechos Inmigrantes en Maine , abordó sobre la muerte del joven colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero a manos de ICE en Estados Unidos.

, abordó sobre la muerte del joven colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero a manos de ICE en Estados Unidos. Juvenal Díaz, gobernador de Santander, se pronunció sobre el encuentro con el presidente electo Abelardo De La Espriella.

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