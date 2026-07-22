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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Capturan a tres integrantes de disidencias de las Farc señalados de ataques con drones en Popayán

Capturan a tres integrantes de disidencias de las Farc señalados de ataques con drones en Popayán

Entre los detenidos están alias 'Leo', cabecilla de la estructura ilegal y alias 'Maicol', señalado de ejecutar los ataques contra el Cantón Militar José Hilario López en abril y julio de este año.

Golpe a las disidencias de las Farc: capturan a tres presuntos implicados en ataques con drones
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía fueron capturados tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', señalados de participar en atentados con drones explosivos en Popayán, Cauca.

Entre los detenidos se encuentran alias 'Leo', presunto cabecilla de la estructura urbana; alias 'Maicol', señalado de ejecutar los ataques con drones contra el Cantón Militar José Hilario López en abril y julio de este año; y alias 'Yeny', quien, según las autoridades, realizaba labores de inteligencia para la organización ilegal.

"Los tres capturados, entre ellos una mujer, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado por darse al terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares. Entre los capturados se encuentra alias 'Leo', uno de los criminales más buscados de Popayán", señala un comunicado del Ejército Nacional.

El operativo se desarrolló mediante allanamientos en varios barrios de la capital caucana y, según las autoridades, fue posible gracias a información suministrada por la comunidad.

"De acuerdo con las autoridades, estos actores criminales estaban especializados en la coordinación y ejecución de ataques mediante explosivos, drones kamikaze y vehículos a control remoto. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para avanzar en su proceso de judicialización", puntualiza el documento.

Durante los allanamientos fueron incautados dos drones, carretes de fibra óptica, equipos de comunicación, motocicletas y otros elementos que, presuntamente, eran utilizados para la planeación de acciones terroristas.

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