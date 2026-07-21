Capturan presunto integrante del ELN con armas y 32 kilos de explosivos en Tona, Santander

Un presunto integrante de las Redes de Apoyo al Terrorismo del ELN fue capturado por tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Tona, Santander, durante un operativo en el que además fueron incautadas armas de fuego, explosivos y material de propaganda del grupo armado.

La operación fue adelantada por el GAULA Militar Chicamocha de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, mediante una diligencia de allanamiento en la vereda Monte Chiquito. Allí fue capturado un hombre conocido con el alias de 'Jorge', señalado de integrar las Redes de Apoyo al Terrorismo del Frente de Guerra Nororiental del ELN.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron ocho armas de fuego, entre ellas cuatro escopetas, dos revólveres y dos pistolas, además de munición de diferentes calibres, radios de comunicación, material de intendencia, propaganda alusiva al ELN y panfletos que, según el Ejército, eran utilizados para intimidar a la población.

Uno de los hallazgos más relevantes fue el decomiso de aproximadamente 32 kilogramos de explosivo tipo R-1, material que fue destruido de manera controlada en el lugar por especialistas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 5. De acuerdo con la institución, la cantidad de explosivos representaba una amenaza para la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura estratégica del departamento.



Según información de inteligencia militar, alias 'Jorge' tendría influencia criminal en los municipios de Bucaramanga, Tona y Charta, donde presuntamente participaba en actividades de intimidación, extorsión y apoyo logístico para el ELN.

Las autoridades también le atribuyen una presunta participación en la quema de un vehículo, la incineración de una vivienda, un intento de homicidio, la distribución de panfletos amenazantes y el planeamiento de una posible acción terrorista con explosivos en Santander. Además, registra una investigación vigente por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

