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Nuevo atentado con carro bomba en Tibú, Norte de Santander, cerca de un batallón; hay imágenes

A raíz de este atentado se conocieron las primeras imágenes de los daños causados por el carro bomba.

Atentado con carro bomba en Tibú.
Atentado con carro bomba en Tibú.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Durante la tarde de este jueves se registró un nuevo atentado terrorista que sacudió a la población de Tibú, Norte de Santander, donde a 500 metros del batallón de ingenieros número 30 fue activado un carro bomba.

Se conoció que el carro bomba estalló antes de lo previsto, evitando así una tragedia mayor dentro del batallón. En el sector se escucharon cuatro fuertes estruendos que generaron pánico entre los habitantes y alertaron a las tropas acantonadas en la base militar.

Dos de los artefactos cayeron en el área del batallón, uno de ellos impactando en la zona del gimnasio y otro cerca de la entrada principal sin dejar militares heridos. Tras este hecho, el Ejército activó un plan de reacción y contraataque para asegurar el área y dar con los responsables de este hecho.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de este nuevo ataque en el Catatumbo, una región donde delinquen estructuras como el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc.

Inicialmente, las autoridades no reportan heridos, pero están en la verificación de una menor que habría resultado afectada. Además, a raíz de este atentado se conocen las primeras imágenes de los daños causados por el carro bomba.

Vea las imágenes aquí:

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En desarrollo.

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