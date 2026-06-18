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Tragedia en Tibú en el Catatumbo: ataque con dron deja un menor fallecido y varios heridos

Este nuevo hecho de violencia vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las comunidades civiles que habitan en medio de las confrontaciones armadas.

Ataque con drones.
Ataque con drones.
Foto: Ejército.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

Una grave situación de orden público se registró en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, donde un ataque con dron habría impactado la vivienda de una familia campesina, dejando como saldo una víctima mortal y varias personas heridas.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho dejó al menos seis personas afectadas. Entre las víctimas se encuentra un niño de 10 años, quien falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

Las autoridades informaron que entre los heridos se encuentran un niño de 2 años, un adolescente de 17 años, dos mujeres y un hombre adulto. Algunos de ellos presentan lesiones de consideración y reciben atención médica.

Este nuevo hecho de violencia vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las comunidades civiles que habitan en medio de las confrontaciones armadas que se registran en la región del Catatumbo entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades, mientras organismos humanitarios expresan preocupación por el impacto que estos hechos tienen sobre la población civil.

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