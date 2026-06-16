Ejército rescata a mujer secuestrada en Norte de Santander; su pareja sigue cautiva

Una operación conjunta entre el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía permitió el rescate de una mujer que había sido secuestrada junto a su pareja por presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en Norte de Santander.

El operativo se desarrolló en el sector de Pozo Azul, municipio de San Cayetano, Norte de Santander, luego de que las autoridades recibieran información oportuna a través de la línea de emergencia147 sobre el secuestro de dos ciudadanos. Según las primeras indagaciones, las víctimas habrían sido retenidas ilegalmente en la vía que comunica el corregimiento La Don Juana con el municipio de Durania.

Tras conocer la situación, las tropas del Gaula Militar activaron de inmediato los protocolos de reacción y desplegaron un amplio dispositivo de seguridad que incluyó un plan candado para bloquear las posibles rutas de escape utilizadas por los responsables.

La rápida intervención de los uniformados, sumada al trabajo articulado con el CTI, permitió rescatar a una de las víctimas y capturar en flagrancia a tres hombres señalados de participar en el secuestro.



Durante el procedimiento también fueron incautados dos vehículos, dos motocicletas, cadenas, candados utilizados para intimidar a las víctimas y varios equipos de comunicación móvil que serán analizados dentro del proceso investigativo.

De acuerdo con información preliminar suministrada por las autoridades, el secuestro habría sido ordenado por alias 'Richard', señalado como presunto cabecilla de finanzas del Bloque Magdalena Medio del GAO-r Estructura 33.

#NorteDeSantander | Tropas de @gaulamilitares rescataron a una mujer y capturaron a tres presuntos integrantes del GAO-r Estructura 33, señalados de participar en un secuestro ocurrido entre los corregimientos de La Don Juana y Durania.



La operación, realizada junto al CTI de la… pic.twitter.com/SLzwY3CZxK — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 13, 2026

Este caso vuelve a evidenciar la compleja situación de orden público que enfrenta Norte de Santander, especialmente en zonas rurales donde tienen presencia grupos armados ilegales dedicados a actividades como el secuestro, la extorsión y otras economías ilícitas.

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Las autoridades señalaron que la pareja de la mujer rescatada continúa en poder de esta estructura criminal, por lo que se mantienen las operaciones militares y de inteligencia para lograr su pronta liberación.

"Es muy grave lo que ocurre en Norte de Santander, cada semana se reporta un secuestro", dijo el analista Julio Acelas.