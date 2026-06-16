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Tragedia en Santander: dos menores murieron ahogados en paseos de olla

Los casos ocurrieron en los municipios de Coromoro y San Vicente de Chucurí.

FOTO POLICÍA RESCATE AHOGADOS.jpg
FOTO: Policía Nacional operativos ríos en Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

La temporada de paseos familiares y visitas a balnearios naturales volvió a dejar una dolorosa tragedia en Santander. Dos menores de edad, de 17 y 13 años, perdieron la vida por inmersión en hechos ocurridos durante el fin de semana en los municipios de San Vicente de Chucurí y Coromoro.

El primer caso se registró en San Vicente de Chucurí, donde un joven de 17 años fue arrastrado por la corriente mientras disfrutaba de un balneario del municipio. Tras varias horas de búsqueda, organismos de socorro lograron recuperar el cuerpo sin vida del adolescente.

La información fue confirmada por Pedro Conde, jefe de la Sala de Crisis de Gestión del Riesgo de Santander, quien indicó que las labores de búsqueda y rescate estuvieron a cargo de la Defensa Civil.

La segunda tragedia ocurrió en el municipio de Coromoro, específicamente en la quebrada La Ensalada, sector conocido como Pozo Tres Peñas, ubicado en la vereda Anacal Bajo del corregimiento de Cincelada.

Según el reporte de las autoridades, el hecho se presentó hacia las 2:20 de la tarde del domingo cuando un menor de 13 años compartía un paseo familiar junto a su abuela y un primo. De acuerdo con versiones preliminares, el niño ingresó al afluente y habría sido arrastrado o succionado por la corriente, sin lograr regresar a la superficie.

La emergencia fue reportada minutos después a la estación de Policía de Cincelada. Uniformados y habitantes del sector iniciaron las labores de búsqueda, que posteriormente contaron con el apoyo de organismos de socorro, permitiendo la recuperación del cuerpo.

Estos hechos se presentan en medio de los constantes llamados de las autoridades departamentales para extremar las medidas de precaución en ríos, quebradas y balnearios naturales, especialmente durante fines de semana y temporadas de alta afluencia de visitantes.

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Los organismos de gestión del riesgo reiteraron la importancia de supervisar permanentemente a menores de edad, evitar el ingreso a zonas profundas o de corrientes fuertes y atender las recomendaciones de seguridad para prevenir nuevas emergencias en los afluentes del departamento.

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