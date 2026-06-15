Mujer del Tren de Aragua capturada en Santander es acusada de millonario fraude en EE. UU.

Hacían uso de sofisticados métodos informáticos para vulnerar cajeros automáticos y extraer grandes sumas de dinero. Esa sería la modalidad con la que operaba la mujer de 36 años nacionalidad venezolana capturada en las últimas horas en un puesto de control migratorio sobre la vía Bucaramanga–Cúcuta, quien era requerida mediante Circular Roja de INTERPOL por las autoridades de Estados Unidos.

Tras su captura, la Policía Metropolitana de Bucaramanga reveló nuevos detalles sobre el papel que tendría dentro de una red criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer sería una de las personas encargadas de apoyar el manejo de recursos obtenidos mediante actividades fraudulentas contra entidades financieras.

Las autoridades estadounidenses la requieren por delitos relacionados con asociación ilícita para cometer estafa bancaria, fraude financiero, robo y actividades conexas con sistemas informáticos, dentro de un proceso judicial que podría derivar en su extradición.



Según los expedientes conocidos por las autoridades, la organización criminal utilizaba una modalidad conocida como “jackpotting”, que consiste en manipular los sistemas internos de los cajeros automáticos mediante programas maliciosos y herramientas tecnológicas especializadas para obligarlos a dispensar dinero en efectivo sin autorización.

Las investigaciones indican que la red habría ejecutado más de 102 ataques contra cajeros automáticos de bancos y cooperativas de crédito en diferentes estados de Estados Unidos, ocasionando pérdidas superiores a 6,8 millones de dólares, afectando de manera significativa al sistema financiero de ese país.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que este resultado es producto de la cooperación entre organismos nacionales e internacionales.

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"Este resultado demuestra el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen transnacional y la cooperación permanente con organismos nacionales e internacionales para ubicar y poner a disposición de las autoridades a personas requeridas por delitos que afectan la seguridad y la economía de diferentes países", afirmó el oficial.

La ubicación de la mujer fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional, INTERPOL y Migración Colombia, mediante labores de inteligencia, verificación de bases de datos internacionales y el intercambio de información con autoridades extranjeras.

La capturada fue dejada a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar los trámites correspondientes dentro de la solicitud presentada por el Gobierno de Estados Unidos.

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Mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades continúan verificando posibles conexiones de esta estructura criminal en Colombia y no descartan nuevas actuaciones derivadas de la cooperación internacional contra las organizaciones dedicadas al fraude financiero y los delitos informáticos