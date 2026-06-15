Policía refuerza medidas para garantizar un turismo seguro y responsable en Santander

Con la llegada de la temporada de vacaciones de mitad de año, la Policía Nacional intensificó las acciones de prevención, vigilancia y acompañamiento en los principales destinos turísticos de Santander, con el propósito de garantizar la seguridad de los visitantes y promover prácticas responsables durante los recorridos por el departamento.

Las medidas fueron socializadas durante una jornada realizada en San Gil, donde participaron autoridades locales, representantes del sector turístico, empresarios y miembros de la comunidad, quienes se sumaron a las estrategias encaminadas a fortalecer la protección de los viajeros y el cuidado del patrimonio cultural y natural de la región.

Entre las acciones previstas se encuentran campañas pedagógicas dirigidas a turistas y residentes, actividades de prevención en cuerpos de agua, recomendaciones de autocuidado y jornadas de sensibilización para fomentar el respeto por los entornos naturales y los atractivos turísticos del departamento.

De igual manera, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de las labores de vigilancia, control y prevención dirigidas a los prestadores de servicios turísticos, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el desarrollo de sus actividades y brindar mayores garantías a quienes visitan Santander durante la temporada vacacional.



Uno de los componentes centrales de la estrategia será “Turismo Seguro”, una iniciativa mediante la cual la Policía realizará acompañamiento permanente en los principales sitios de interés turístico, promoviendo la convivencia ciudadana y previniendo situaciones que puedan afectar la tranquilidad de visitantes y residentes.

La jornada contó con la participación de la Cámara de Comercio Seccional San Gil, la Secretaría de Gobierno Municipal, el Instituto de Cultura y Turismo, empresarios del sector turístico, integrantes del grupo juvenil Guardianes del Turismo y ciudadanos interesados en fortalecer las acciones de promoción y protección de los destinos turísticos de la región.

El coronel Andrés Felipe Hernández Barrios, comandante del Distrito de Policía San Gil, aseguró que estas acciones buscan consolidar entornos seguros para quienes recorrerán el departamento durante las vacaciones.

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“Con el lanzamiento de esta estrategia reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida, la seguridad de los turistas y la prevención de hechos que puedan afectar la convivencia durante la temporada vacacional. Seguiremos articulando capacidades institucionales y comunitarias para garantizar entornos seguros en los principales destinos turísticos del departamento”, señaló el oficial.

Las autoridades hicieron un llamado a los viajeros para que utilicen servicios turísticos formales, acaten las recomendaciones de seguridad y contribuyan al cuidado de los recursos naturales y culturales que hacen de Santander uno de los destinos más visitados del país durante las temporadas vacacionales.