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Tragedia en Coromoro, Santander: menor de 13 años murió en una quebrada durante un paseo

El menor se encontraba en el sector Pozo Tres Peñas cuando ingresó al afluente y no volvió a salir a la superficie. La SIJIN adelanta la investigación

Luto en Coromoro Santander, menor pierde la vida en un paseo.JPG
Imagen de las autoridades. Luto en Coromoro Santander, menor pierde la vida en un paseo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jun, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Una tarde de tranquilidad y diversión terminó en tragedia en el municipio de Coromoro, Santander, donde un menor de 13 años perdió la vida por inmersión en la quebrada La Ensalada, sector conocido como Pozo Tres Peñas, en la vereda Anacal Bajo del corregimiento de Cincelada.

El hecho se registró hacia las 2:20 de la tarde del domingo, cuando el menor se encontraba compartiendo un paseo familiar en compañía de su abuela y un primo.

Según versiones preliminares, el niño ingresó al afluente natural y, al parecer, fue arrastrado o succionado por la corriente, sin lograr volver a salir a la superficie.

Minutos después, la emergencia fue reportada a la estación de Policía de Cincelada, cuyos uniformados llegaron al lugar junto a la comunidad para atender la situación.

Hacia las 3:30 de la tarde, familiares y habitantes del sector lograron rescatar el cuerpo sin vida del menor en el fondo de la quebrada y lo trasladaron hasta la vía principal, en el kilómetro 2+353 de la carretera Cincelada–Charalá.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de San Gil realizaron los actos urgentes e iniciaron las labores correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias del hecho.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención en ríos, quebradas y balnearios naturales, especialmente durante temporadas de alta afluencia, donde aumentan los riesgos de emergencias por inmersión.

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El caso ha generado consternación en la comunidad de Coromoro, que lamenta la muerte del menor y ha expresado mensajes de solidaridad a sus familiares en este difícil momento.

La emergencia tiene en alerta a las autoridades puesto que ya van varias personas que pierden la vida en esta quebrada.

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