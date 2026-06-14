Fatal puente festivo en Santander: un muerto, dos heridos y varias emergencias viales

Las carreteras de Santander vivieron una compleja jornada durante el puente festivo; en menos de 24 horas se registraron cuatro emergencias en distintos corredores viales del departamento que dejaron un conductor fallecido, dos personas heridas y afectaciones en la movilidad.

El hecho más grave ocurrió en la madrugada de este domingo sobre la vía nacional que comunica a El Playón con La Esperanza, en el sector conocido como Bajada de Límites. Allí, el conductor de un tractocamión perdió el control del vehículo y terminó volcándose aparatosamente sobre la carretera.

Debido a la magnitud del accidente, el conductor falleció en el lugar de los hechos. La emergencia obligó a restringir el paso vehicular mientras unidades de la Policía de Tránsito y Transporte adelantaban la inspección judicial y las labores para remover el automotor.

Dos personas resultaron heridas luego de que un vehículo cayera a un abismo en zona rural de El Playón, Santander. El accidente ocurrió en la vereda Quinales y obligó a un operativo de rescate por parte de la comunidad, la Policía y la Defensa Civil. pic.twitter.com/rnuX6qspb1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 14, 2026

Horas después, otro accidente se registró en la vereda Quinales, zona rural de El Playón. Un vehículo se salió de la vía y cayó a un abismo, dejando dos personas lesionadas.



Los heridos fueron identificados como Yohandri Páez y Ricardo Vanegas. Según el reporte preliminar, Páez sufrió una luxación en un tobillo y múltiples heridas en el rostro y extremidades, mientras que Vanegas presentó laceraciones y una posible fractura en una rodilla.

La emergencia movilizó a habitantes del sector, unidades de la Policía Nacional y miembros de la Defensa Civil, quienes participaron en las labores de rescate y traslado de los lesionados al Hospital Santo Domingo Savio de El Playón.

La racha de incidentes continuó durante la mañana con el volcamiento de un tractocamión en la vía de ingreso a Girón, en sentido Aeropuerto Palonegro-Bucaramanga. El vehículo terminó a un costado de la carretera, afectando la movilidad hacia la capital santandereana y obligando la intervención de organismos de socorro y autoridades de tránsito.

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Aunque este último hecho generó momentos de tensión entre los conductores que transitaban por el sector, preliminarmente no se reportaron personas fallecidas ni lesionados de gravedad.

A estas emergencias se sumó la caída de un árbol sobre la vía que comunica a Bucaramanga con la Mesa de Los Santos. El incidente ocurrió en el sector conocido como la Estación de Policía y bloqueó temporalmente el paso vehicular hacia uno de los principales destinos turísticos del departamento.

Fueron los propios habitantes y conductores que transitaban por la zona quienes ayudaron a cortar el tronco y despejar la carretera, permitiendo restablecer la movilidad luego de varios minutos de cierre.

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Las autoridades investigan las causas de los accidentes y reiteraron el llamado a los conductores para extremar las medidas de precaución durante el puente festivo, respetar los límites de velocidad y atender las recomendaciones de los organismos de tránsito para evitar nuevas emergencias en las carreteras santandereanas.