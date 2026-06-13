Más de 200 mil vehículos se movilizarán por las vías de Santander durante el puente festivo

Las autoridades de tránsito y transporte activaron un plan especial de seguridad y movilidad en Santander ante la masiva salida de viajeros durante el puente festivo. Se estima que más de 200 mil vehículos se movilizarán por los principales corredores viales del departamento entre el plan éxodo y el plan retorno.

Para garantizar desplazamientos seguros, la Policía Nacional y el Ejército desplegaron uniformados en diferentes puntos estratégicos de las carreteras santandereanas, donde se realizarán controles de velocidad, embriaguez, revisión de documentos y verificación de las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos.

Los operativos estarán concentrados en las vías que conectan a Bucaramanga con Bogotá, la Costa Caribe, Norte de Santander y el sur del departamento, corredores en los que tradicionalmente se registra una alta afluencia de viajeros durante los fines de semana festivos.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar adelantar en zonas prohibidas, no exceder los límites de velocidad y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.



Asimismo, recomendaron revisar previamente el estado de las llantas, los frenos, las luces y los niveles de aceite antes de iniciar cualquier recorrido, con el fin de prevenir emergencias en carretera.

El coronel Jeisson Gerenas Díaz, comandante del Batallón de Ingenieros de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, invitó a los colombianos a recorrer el departamento durante este puente festivo.

“Invitamos a los viajeros a visitar el departamento de Santander, a disfrutar de su gastronomía y de sus sitios emblemáticos y turísticos”, manifestó el oficial, al tiempo que aseguró que las tropas mantendrán presencia en los principales ejes viales para brindar seguridad y acompañamiento a propios y visitantes.

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El dispositivo de seguridad se mantendrá durante todo el puente festivo con el objetivo de reducir la accidentalidad y garantizar desplazamientos seguros para los miles de viajeros que recorrerán las vías santandereanas.

