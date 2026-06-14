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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Procuraduría formula cargos contra patrullero del Esmad por muerte de manifestante en Santander

Procuraduría formula cargos contra patrullero del Esmad por muerte de manifestante en Santander

El organismo de control investiga si el uniformado accionó su arma de dotación durante una protesta en el corregimiento La Hermosura, en Bolívar, causando heridas a un manifestante que posteriormente falleció.

Muerte protesta primera línea en Bolivar, Santander .JPG
Imagen de la época. Muerte protesta primera línea en Bolivar, Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el patrullero José Daniel Páez Castro, quien para la época de los hechos estaba adscrito al entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) N.° 13, por una presunta extralimitación de funciones durante una protesta registrada en el departamento de Santander.

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La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, que adelanta una investigación disciplinaria relacionada con hechos ocurridos en noviembre de 2021 en el corregimiento La Hermosura, jurisdicción del municipio de Bolívar.

De acuerdo con el organismo de control, el uniformado habría accionado su arma de dotación durante una manifestación y presuntamente causado lesiones a uno de los participantes. La víctima fue trasladada para recibir atención médica, pero posteriormente falleció.

Con la formulación de cargos, la Procuraduría busca establecer si la actuación del patrullero vulneró los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza por parte de los integrantes de la fuerza pública.

El Ministerio Público señaló que, de manera provisional, la conducta investigada fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que existen elementos que ameritan avanzar en el proceso disciplinario.

La formulación del pliego de cargos no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad del uniformado, sino una etapa dentro de la investigación que le permitirá ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas que considere pertinentes.

El caso está relacionado con las protestas que se registraron en el corregimiento La Hermosura durante 2021, en medio de jornadas de movilización social que tuvieron lugar en diferentes regiones del país.

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