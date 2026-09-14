Alcalde de Bucaramanga respalda intervención en universidades ante actos vandálicos

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, respaldó el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de establecer un protocolo para permitir la actuación de la Fuerza Pública frente a hechos de vandalismo o violencia que se originen desde universidades públicas.

La declaración se conoció luego de que el presidente, durante una alocución nacional, asegurara que la autonomía universitaria no puede estar por encima del orden público y anunciara instrucciones para establecer un protocolo que permita diferenciar las manifestaciones pacíficas de aquellas que involucren violencia, vandalismo o ataques contra la Fuerza Pública y la ciudadanía.

De la Espriella afirmó que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa para atender este tipo de situaciones y que podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas.

Además, advirtió que quienes utilicen instalaciones universitarias para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y uniformados podrían ser perseguidos incluso dentro de los campus.



Frente a este anuncio, el alcalde Portilla manifestó su respaldo al Gobierno Nacional y sostuvo que las universidades deben mantenerse como espacios para la formación y el debate, sin convertirse en escenarios para la comisión de delitos.

“La academia, las universidades, no es impunidad para el delito”, afirmó el mandatario local.

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Portilla también aseguró que en Bucaramanga existen estudiantes y jóvenes destacados que no deberían verse afectados por las actuaciones de quienes, según dijo, utilizan los espacios universitarios para alterar el orden público.

El alcalde cuestionó además a quienes, en sus palabras, “se disfrazan de estudiantes” para participar en actos vandálicos y señaló que este tipo de conductas deben tener consecuencias.

“Por unos pocos no se puede opacar la vida de unos futuros, de unos muchachos, de unos adolescentes que vienen a nuestra ciudad y que de nuestra ciudad estudian en ciertas universidades que históricamente se han utilizado para cometer el delito, para alterar el orden público”, manifestó.

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El pronunciamiento de Portilla se suma al debate nacional que ha generado la decisión del presidente de reforzar la actuación de las autoridades frente a hechos violentos en entornos universitarios. El Gobierno ha insistido en que la protesta pacífica seguirá siendo respetada, mientras que los actos de vandalismo, destrucción de infraestructura y agresiones serán tratados como conductas que deben ser enfrentadas por el Estado.

En su alocución, De La Espriella resumió su postura señalando que las universidades deben ser espacios para el conocimiento, las ideas y el debate, y no refugios para la violencia o el terrorismo.