En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Protestas universidad
Masacre en Cesar
Incendios forestales
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcalde de Bucaramanga respalda intervención en universidades ante actos vandálicos

Alcalde de Bucaramanga respalda intervención en universidades ante actos vandálicos

En su alocución, De La Espriella resumió su postura señalando que las universidades deben ser espacios para el conocimiento, las ideas y el debate, y no refugios para la violencia o el terrorismo.

foto Cristian Portilla Bucaramanga.jpg
Cristian Portilla, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga
// @Cportilla40
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, respaldó el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de establecer un protocolo para permitir la actuación de la Fuerza Pública frente a hechos de vandalismo o violencia que se originen desde universidades públicas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La declaración se conoció luego de que el presidente, durante una alocución nacional, asegurara que la autonomía universitaria no puede estar por encima del orden público y anunciara instrucciones para establecer un protocolo que permita diferenciar las manifestaciones pacíficas de aquellas que involucren violencia, vandalismo o ataques contra la Fuerza Pública y la ciudadanía.

Últimas noticias

Presencia de la Fuerza Pública.
Santanderes

Policía Nacional retoma la seguridad en Guamalito, corregimiento de El Carmen en Norte de Santander

Leopardo muerto en barrio Cabecera de Bucaramanga.jpg
Santanderes

Hallan muerto leopardo en una vía del barrio Cabecera del Llano de Bucaramanga

De la Espriella afirmó que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa para atender este tipo de situaciones y que podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas.

Además, advirtió que quienes utilicen instalaciones universitarias para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y uniformados podrían ser perseguidos incluso dentro de los campus.

Frente a este anuncio, el alcalde Portilla manifestó su respaldo al Gobierno Nacional y sostuvo que las universidades deben mantenerse como espacios para la formación y el debate, sin convertirse en escenarios para la comisión de delitos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“La academia, las universidades, no es impunidad para el delito”, afirmó el mandatario local.

Publicidad

Portilla también aseguró que en Bucaramanga existen estudiantes y jóvenes destacados que no deberían verse afectados por las actuaciones de quienes, según dijo, utilizan los espacios universitarios para alterar el orden público.

El alcalde cuestionó además a quienes, en sus palabras, “se disfrazan de estudiantes” para participar en actos vandálicos y señaló que este tipo de conductas deben tener consecuencias.

“Por unos pocos no se puede opacar la vida de unos futuros, de unos muchachos, de unos adolescentes que vienen a nuestra ciudad y que de nuestra ciudad estudian en ciertas universidades que históricamente se han utilizado para cometer el delito, para alterar el orden público”, manifestó.

Publicidad

El pronunciamiento de Portilla se suma al debate nacional que ha generado la decisión del presidente de reforzar la actuación de las autoridades frente a hechos violentos en entornos universitarios. El Gobierno ha insistido en que la protesta pacífica seguirá siendo respetada, mientras que los actos de vandalismo, destrucción de infraestructura y agresiones serán tratados como conductas que deben ser enfrentadas por el Estado.

En su alocución, De La Espriella resumió su postura señalando que las universidades deben ser espacios para el conocimiento, las ideas y el debate, y no refugios para la violencia o el terrorismo.

Relacionados

Bucaramanga

Universidad Industrial de Santander

Abelardo De La Espriella

Educación

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad