Dos integrantes del Tren de Aragua capturados en Bucaramanga serán extraditados

Dos ciudadanos venezolanos señalados de pertenecer al Tren de Aragua y requeridos por autoridades de Estados Unidos y Chile permanecen a disposición de las autoridades colombianas, mientras avanzan los procesos para definir su extradición.

Se trata de Jeanmar Millán, alias ‘La Diabla’, y Carlos Ariza Danieles, alias ‘Cecilio’, quienes fueron capturados en diferentes operativos realizados en Bucaramanga durante 2026.

En el caso de ‘La Diabla’, su captura ocurrió el 13 de junio, cuando se movilizaba en un bus de la empresa Omega con destino a Bogotá. El procedimiento se realizó en el kilómetro 12 de la vía a Cúcuta, en jurisdicción de Bucaramanga.

Millán tenía una circular roja de Interpol solicitada por el estado de Nebraska, Estados Unidos, donde es requerida por los delitos de lavado de activos y fraude fiscal. De acuerdo con la información de las autoridades, también es señalada de manejar parte de las rentas criminales del Tren de Aragua.



Tras su captura, se inició el proceso correspondiente para su extradición a Estados Unidos.

El segundo caso corresponde a Carlos Ariza Danieles, alias ‘Cecilio’, capturado el 20 de agosto durante un operativo conjunto de la Policía y Migración Colombia en inmediaciones de la avenida Quebradaseca, en el sector de MegaMall.

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El hombre se movilizaba en un bus de la empresa Concorde con destino a Medellín y fue ubicado mediante el sistema de reconocimiento facial BIDMAP.

‘Cecilio’ era buscado por la justicia chilena mediante una circular roja de Interpol, producto de una orden de captura emitida por un juzgado de Santiago de Chile. Es requerido por los delitos de secuestro y secuestro extorsivo y es señalado de participar en el secuestro de un empresario en Viña del Mar.

Según la información entregada por las autoridades, Ariza Danieles también estaría relacionado con el Tren de Aragua. Al igual que en el caso de ‘La Diabla’, tras su captura se puso en marcha el proceso de extradición para que responda ante la justicia del país que lo requiere.