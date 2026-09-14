Cinco hombres fueron asesinados durante violento fin de semana en Santander

Los homicidios se registraron en Piedecuesta, Floridablanca y Barrancabermeja, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Entre las víctimas está alias ‘Lulú’, asesinado tras un ataque con arma de fuego en el sector Los Mangos, del barrio Mirador del Lago, en Barrancabermeja. Uno de los casos en Floridablanca estaría relacionado, preliminarmente, con el hurto de una gorra.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables y los móviles de estos crímenes.

En Piedecuesta, uno de los casos ocurrió en el sector de la calle 7 con carrera 18. La Policía fue alertada sobre una persona lesionada con arma de fuego y, al llegar al lugar, encontró a un hombre tendido en el suelo con una herida de bala.

Violento fin de semana en Santander: cinco hombres fueron asesinados en las últimas horas en hechos registrados en Floridablanca, Piedecuesta y Barrancabermeja. Uno de los homicidios estaría relacionado con el robo de una gorra #MañanasBlu pic.twitter.com/pMu3BS15cQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 14, 2026

La víctima fue identificada como Johan Sebastián Carrillo Mesa, quien inicialmente presentaba signos vitales y fue trasladado hasta la Clínica de Piedecuesta. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció.



De acuerdo con la información preliminar, el hombre presentaba una herida en la zona de la cadera, en el costado izquierdo, que habría comprometido la aorta y provocado una hemorragia interna.

En Floridablanca se registraron otros dos homicidios. Uno de ellos ocurrió en el barrio González Chaparro, donde un hombre recibió varios impactos de arma de fuego. De manera preliminar, las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con el hurto de una gorra.

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El otro homicidio se presentó en el sector de Santa Helena de la Sierra, cerca del barrio El Reposo. En ambos casos se adelantan las respectivas investigaciones judiciales.

En Barrancabermeja, uno de los homicidios tuvo como víctima a un hombre conocido con el alias de ‘Lulú’, quien fue atacado con arma de fuego en el sector Los Mangos, del barrio Mirador del Lago.

El ataque generó la reacción de las autoridades, que adelantan las labores de investigación para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar el móvil del asesinato.

Condenan a 21 años de prisión a hombre implicado en cinco crímenes en Bucaramanga #VocesySonidos



https://t.co/7BvZtNi5iP — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 13, 2026

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Con estos hechos, el balance preliminar deja cinco homicidios durante el fin de semana en Santander, una situación que vuelve a generar preocupación por la violencia y los ataques con arma de fuego en diferentes municipios del departamento.

Las autoridades buscan establecer si alguno de los casos tiene relación con disputas entre estructuras delincuenciales o hechos asociados a delincuencia común, mientras avanzan las investigaciones judiciales para esclarecer cada uno de los asesinatos.