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Barrancabermeja pide trato diferencial por cobro adicional de energía tras ola de calor

La medida transitoria de la CREG establece un cobro adicional a quienes superen en más del 10 % su consumo promedio de energía. El recargo será de entre 30 % y 70 %, según cada usuario.

Barrancabermeja enfrenta días de sofocante calor.
Imagen propia. Barrancabermeja enfrenta días de sofocante calor.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Preocupación hay en Barrancabermeja por la aplicación de la Resolución 101120 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establece un programa transitorio para incentivar el ahorro de energía durante el fenómeno de El Niño y contempla cobros adicionales para quienes superen su consumo promedio histórico.

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La medida establece una meta individual para cada usuario, calculada con base en el comportamiento que ha tenido en el consumo de energía. Cuando el gasto supera en más de un 10 % esa referencia, se genera un cobro adicional sobre el consumo que exceda la meta establecida que puede llegar hasta el 70% más del valor habitual.

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En Barrancabermeja, desde Fenalco han advertido que esta disposición podría generar dificultades para hogares y establecimientos comerciales, debido a las altas temperaturas que se registran en el municipio y que hacen necesario utilizar con mayor frecuencia ventiladores, aires acondicionados y equipos de refrigeración.

Martín Porras, de Fenalco Barrancabermeja, pidió que se tenga en cuenta esta condición climática y que el porcentaje permitido de consumo sea mayor para los territorios donde las temperaturas son más elevadas.

“Nuestros consumos son mayores con respecto a otros climas, a otras ciudades”, señaló Porras, al explicar que en Barrancabermeja se registran temperaturas de entre 38 y 40 grados.

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La propuesta de Fenalco es que el margen de consumo permitido pase del 120 % al 130 %, con el fin de que los usuarios de zonas de altas temperaturas tengan un mayor margen antes de que se generen cobros adicionales.

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Según Porras, la solicitud no busca desconocer la necesidad de ahorrar energía, sino que las condiciones particulares de cada territorio sean consideradas al momento de aplicar la medida.

“Lo más justo” sería, según explicó, que el porcentaje de consumo permitido no sea igual para todas las ciudades, sino que tenga en cuenta factores como las temperaturas que enfrenta cada región.

La preocupación se extiende a otras ciudades del país que, de acuerdo con Fenalco, también han planteado la necesidad de revisar la aplicación de esta medida y establecer condiciones diferenciales para los territorios donde el clima obliga a mantener un mayor consumo de energía.

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