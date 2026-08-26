Fedegán pide acciones urgentes al Gobierno para proteger la ganadería ante crisis climática

Ante el recrudecimiento de los fenómenos climáticos y el inicio de un nuevo ciclo del fenómeno de El Niño, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) solicitó al Ministerio de Agricultura la implementación urgente de acciones que permitan reducir la vulnerabilidad del sector ganadero, luego de que en los últimos años se hayan registrado millonarias pérdidas en animales, tierras productivas y capacidad de abastecimiento.

De acuerdo con cifras entregadas por el gremio, desde 2009 los eventos climáticos extremos han dejado un saldo crítico para la ganadería colombiana: más de 472 mil bovinos muertos, cerca de 7,5 millones de animales desplazados y, en promedio, 2 millones de hectáreas afectadas en cada episodio de El Niño o La Niña.

Frente a este panorama, la Junta Directiva de Fedegán envió una carta al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, en la que plantea un plan de prevención de riesgo inmediato para enfrentar la crisis. El objetivo es mitigar los efectos de la escasez de agua y la limitada disponibilidad de alimento que ya impacta a los productores en distintas regiones del país.

Ganadería AFP

Entre las principales propuestas en el corto plazo se destaca la reactivación de una red de bodegas ganaderas en departamentos y municipios priorizadas, que permita facilitar la distribución de suplementos alimenticios y forrajes a precios acordes con la emergencia. A esto se suma el fortalecimiento de la logística y el transporte, considerando que, aunque exista disponibilidad de insumos, los altos costos de movilización dificultan su llegada a los productores.



En materia de infraestructura, Fedegán plantea la necesidad urgente de habilitar mecanismos ágiles de financiamiento para inversiones en sistemas de agua, como pozos, reservorios, bombeo, riego y soluciones con energía solar. Estas medidas, según el gremio, deben ir acompañadas de asistencia técnica para garantizar que los recursos sean utilizados de manera eficiente y sostenible.

De cara al mediano y largo plazo, la federación propone impulsar una estrategia extraordinaria de producción de forrajes mediante alianzas con productores que cuenten con sistemas de riego, así como fortalecer prácticas de manejo animal, sanidad y adaptación climática en articulación con entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que estén enfocadas en la disponibilidad de agua, provisión de sombra, ajuste de carga animal, suplementación y adopción oportuna de decisiones.

Ganado - referencia // Foto: AFP

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Asimismo, el gremio insiste en la necesidad de avanzar en soluciones estructurales que reduzcan la vulnerabilidad del sector frente a futuros eventos extremos. Entre ellas, plantea la creación de un programa nacional de reservas estratégicas de alimento bovino, así como el fortalecimiento de sistemas silvopastoriles, conservación de suelos y almacenamiento de agua.

Finalmente, Fedegán propone integrar la información climática y productiva en un sistema de monitoreo o “tablero de riesgo ganadero”, que permita anticipar crisis y activar mecanismos de respuesta antes de que se traduzcan en pérdidas irreversibles. También subraya la importancia de fortalecer el seguro agropecuario y desarrollar instrumentos que cubran riesgos asociados a sequías, altas temperaturas e incendios.

Con este llamado, el gremio busca que el Gobierno adopte medidas inmediatas y coordinadas que no solo atiendan la emergencia actual, sino que preparen al sector ganadero colombiano para enfrentar de manera más resiliente los desafíos del cambio climático.