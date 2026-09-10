Capturan a hombre con tres armas de fuego durante operativo policial en Bucaramanga

Un hombre de 23 años fue capturado en flagrancia en el barrio Minuto de Dios de Bucaramanga, luego de que la Policía Metropolitana le encontrara tres armas de fuego y 11 cartuchos que llevaba dentro de una bolsa.

Según las autoridades, los uniformados observaron al ciudadano movilizándose con una bolsa de color gris y decidieron practicarle un registro. En su interior encontraron un revólver calibre 38 con seis cartuchos, una pistola calibre 9 milímetros con tres cartuchos y un revólver artesanal calibre 38 con dos cartuchos.

“Los controles permanentes que realizan nuestros uniformados en los diferentes sectores de Bucaramanga permiten detectar oportunamente elementos que pueden ser utilizados para afectar la seguridad de nuestros ciudadanos. Continuaremos fortaleciendo estas acciones para retirar las armas de fuego de las calles”, manifestó el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Tres armas de fuego fueron incautadas durante un procedimiento policial en Bucaramanga. El operativo se desarrolló en el barrio Minuto de Dios, donde fue capturado un hombre que tenía en su poder dos revólveres y una pistola #MañanasBlu pic.twitter.com/MphAOMDUsZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 9, 2026

El coronel Harvey Augusto Silva Guzmán, subcomandante de la Policía Metropolitana, confirmó que el capturado y las armas incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que deberá presentarlo ante un juez para definir su situación judicial.

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El caso se conoce en medio del debate nacional sobre el porte de armas de fuego y las medidas de restricción, luego del anuncio mencionado por el usuario sobre el levantamiento de restricciones al porte de armas por parte del presidente Abelardo de la Espriella.

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En el área metropolitana de Bucaramanga, la Policía Nacional reporta que durante este año han sido incautadas más de 460 armas de fuego, como resultado de operativos y controles adelantados en los diferentes municipios.

Capturan a alias ‘Billete’, señalado sicario del Clan del Golfo en el Magdalena Medio #VocesySonidos https://t.co/Fe678dc6US — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 9, 2026

Las autoridades han insistido en que el retiro de armas de las calles es una de las prioridades para prevenir homicidios, hurtos y otros hechos violentos. La captura en el barrio Minuto de Dios se suma a estos procedimientos de control.