En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Porte de armas
Marco Rubio
Vuelta a España
Diosdado Cabello

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Consejo de Estado confirma fallo contra Acueducto de Bucaramanga por $2.339 millones

Consejo de Estado confirma fallo contra Acueducto de Bucaramanga por $2.339 millones

El fallo del Consejo de Estado dejó en firme la decisión desfavorable para el Acueducto y la condena en costas.

44339_102383-juez_-_sentencia_-_veredicto_-_condena_-_mazo_-_corte_efe.jpg
Juez.
EFE
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El Consejo de Estado confirmó una sentencia que negó las pretensiones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga contra la DIAN, en un proceso relacionado con la declaración del impuesto de renta correspondiente al año gravable 2016.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El caso se originó después de que el Acueducto de Bucaramanga presentara en 2017 su declaración de renta, en la que registró un saldo a pagar de $2.339.168.000. Posteriormente, la DIAN inició un proceso de fiscalización en el que cuestionó, entre otros aspectos, deducciones relacionadas con inversiones del proyecto Piedras Blancas y una cartera considerada como manifiestamente perdida.

Últimas noticias

Prueba embarazo.jpeg
Santanderes

Embarazos en niñas entre 10 y 14 años encienden las alertas en Bucaramanga y el área

FOTO CAPTURADOS ELN - CÚCUTA - copia.jpg
Santanderes

Seis capturados del ELN en operativos del Ejército Nacional en Norte de Santander

La actuación de la DIAN llevó a determinar un saldo a pagar de $12.556.232.000, además de sanciones relacionadas con la declaración tributaria. La compañia acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa buscando dejar sin efecto las actuaciones de la autoridad tributaria.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones del Acueducto y lo condenó en costas. El AMB apeló la decisión, pero la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de abril de 2026, confirmó en su totalidad el fallo.

Lea también:

Prueba embarazo.jpeg
Santanderes

Embarazos en niñas entre 10 y 14 años encienden las alertas en Bucaramanga y el área

Martín Fuentes Gasca.jpeg
Santanderes

Hospitalizan en Bucaramanga a Martín Fuentes Gasca, fundador del Circo Hermanos Gasca

FOTO TATUADOR- MICHEL STIVEN- BUCARAMANGA.jpg
Santanderes

¿Quién era Michael Stiven, el reconocido tatuador e hincha del Bucaramanga asesinado?

Bucaramanga
Santanderes

Nueva investigación explica la actividad del Nido Sísmico de Bucaramanga: 32.000 sismos

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El alto tribunal también determinó que el AMB deberá asumir las costas de la segunda instancia, incluidas agencias en derecho equivalentes a un salario mínimo mensual legal vigente al momento de la ejecutoria de la providencia.

Publicidad

"Siguen las directivas del Acueducto de Bucaramanga cometiendo errores que pagamos todos los usuarios con las tarifas tan altas", dijo el veedor ciudadano, Ramiro Vásquez.

Uno de los puntos analizados estuvo relacionado con recursos que el Acueducto había intentado recuperar después de pagos considerados indebidos. El Consejo de Estado señaló, entre otros aspectos, que una parte importante de esos valores, $1.332 millones, correspondía a intereses moratorios derivados de un proceso ejecutivo.

El proceso judicial no corresponde a una nueva condena por $2.339 millones, sino a una controversia tributaria sobre la declaración de renta de 2016 y las actuaciones posteriores de la DIAN. El fallo del Consejo de Estado dejó en firme la decisión desfavorable para el Acueducto y la condena en costas.

Relacionados

Racionamiento de agua

Bucaramanga

Alcaldía de Bucaramanga

Santander

Consejo de Estado

Blu Radio

Noticias de hoy

Tribunal Administrativo de Santander

Justicia

Publicidad

Publicidad

Publicidad