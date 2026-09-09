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Embarazos en niñas entre 10 y 14 años encienden las alertas en Bucaramanga y el área

El Informe de Calidad de Vida 2026 revela avances en pobreza, empleo y educación, pero alerta por los 32 nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años registrados en 2025.

Prueba embarazo.jpeg
Prueba de embarazo
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El área metropolitana de Bucaramanga muestra avances en varios indicadores de calidad de vida, pero también mantiene alertas que requieren atención. Una de las más sensibles está relacionada con la niñez: en 2025 se registraron 32 nacidos vivos de madres entre los 10 y 14 años.

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El dato hace parte del Informe de Calidad de Vida 2026 de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, que analiza más de 200 indicadores de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. El documento advierte que los nacimientos en este grupo de edad requieren una respuesta especial de las instituciones, debido a su relación con posibles situaciones de violencia sexual.

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La cifra contrasta con el comportamiento de la fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años, que continúa disminuyendo. En 2025, la tasa llegó a 19,9 nacimientos por cada 1.000 mujeres, una reducción del 64 % frente a 2016.

El informe también evidencia avances en otros indicadores de salud materno-infantil. La mortalidad en menores de un año bajó de 6,7 a 5,7 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que la mortalidad en menores de cinco años pasó de 8,5 a 7,2. Ambos indicadores estuvieron por debajo de los promedios de Santander y Colombia.

En el panorama general, alrededor de 45.000 personas salieron de la pobreza monetaria durante 2025. La pobreza pasó de 30,5 % a 26,7 %, mientras que la pobreza extrema disminuyó de 7,3 % a 5,6 %. El desempleo también se redujo de 9,2 % a 8,4 %.

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Sin embargo, estos resultados positivos conviven con dificultades laborales. El 45,7 % de las personas ocupadas estaba en la informalidad, equivalente a cerca de 278.738 trabajadores, lo que representa uno de los principales retos para la recuperación económica de la región.

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En educación también hubo un resultado destacado: las pruebas Saber 11° alcanzaron en 2025 un promedio de 286 puntos, el más alto de la serie disponible y 28,8 puntos por encima del promedio nacional. Aun así, persisten diferencias importantes entre los colegios oficiales y no oficiales y la cobertura educativa disminuyó en los cuatro municipios.

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El informe, además, llama la atención sobre seguridad, durante 2025 se registraron 249 presuntos homicidios; en temas de movilidad el parque automotor superó el millón de vehículos y el transporte público perdió 15,5 millones de pasajeros.

A esto se suma la situación de las aguas residuales que, aunque existe una amplia cobertura de alcantarillado, solo el 35,8 % de las aguas residuales recibió tratamiento en 2025. La diferencia entre municipios es marcada: Floridablanca se acercó al 100 %, mientras Girón registró apenas 1,9 %.

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En total, de los indicadores evaluados durante 2025, 85 presentaron avances y 45 registraron retrocesos, un balance que, según el informe, refleja que el progreso del área metropolitana no ocurre al mismo ritmo en todos los sectores.

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