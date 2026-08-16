¿Qué hacer con redes de agua y alcantarillado de su vivienda tras sismo? Esto dice el Acueducto

Tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto y que provocó graves daños en distintas zonas del país, continúan las labores de atención y recuperación.

El fuerte movimiento dejó afectaciones en viviendas, edificaciones e infraestructura en cinco departamentos del país, además de numerosas víctimas y personas damnificadas.

Ante este tipo de emergencias, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recordó a la ciudadanía la importancia de revisar las redes de agua potable, alcantarillado y aguas lluvias de las viviendas después de un movimiento telúrico.

¿Qué hacer con las redes de agua y alcantarillado de su vivienda tras un sismo?

Con el propósito de prevenir fugas, filtraciones y otros problemas que puedan representar riesgos para la seguridad y la salud, la entidad recomienda lo siguiente:



Las familias deben tener previamente identificado el lugar donde se encuentran los registros de cierre y apertura del agua.

y apertura del agua. Una vez finalice el movimiento y se hayan cumplido los protocolos de evacuación e inspección de la vivienda, se deben revisar las tuberías para detectar posibles fugas o rupturas.

Si se encuentra algún daño, se debe cerrar el registro de paso y hacer la reparación antes de restablecer el servicio.

La EAAB también aconseja contar con tanques de almacenamiento con capacidad para cubrir 24 horas de consumo. Estos depósitos deben limpiarse por lo menos cada seis meses y, después de un sismo, es necesario comprobar que el agua almacenada no haya sido contaminada por objetos o materiales.

Si se usa el agua del tanque debido a una suspensión del servicio, esta debe consumirse durante las primeras 24 horas para garantizar su potabilidad; después de ese periodo puede destinarse a otras actividades domésticas.

Agua potable. Foto: Acueducto de Bogotá.

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Instalaciones sanitarias

En cuanto a las instalaciones sanitarias, la recomendación es no usar los aparatos cuando sus descargas no funcionen correctamente, hasta que sean revisados por un experto. Esto permite evitar problemas sanitarios y posibles filtraciones de aguas residuales.

Los daños en las redes internas también deben ser informados a la administración de los edificios o conjuntos residenciales. Los daños que se detecten en las redes de agua y alcantarillado ubicadas en las vías públicas o en los medidores de las viviendas pueden ser reportados a la Acualínea 116.

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Para las redes internas, el Acueducto de Bogotá recomienda comprobar que los drenajes de baños, duchas, cocinas y zonas de ropas funcionen adecuadamente y que no existan fugas o filtraciones visibles. En caso de encontrar daños, estos deben ser corregidos con la intervención de un experto.

Revisar los sistemas de aguas lluvias

También es necesario revisar los sistemas de aguas lluvias. La entidad recomienda verificar el estado de canales, cubiertas y tuberías de bajantes, así como las cajas de inspección ubicadas generalmente en andenes, jardines o antejardines.

En los conjuntos multifamiliares, la revisión debe incluir los equipos de bombeo y las cajas de inspección de sótanos y zonas exteriores. La EAAB recuerda que, al tratarse de redes internas, su revisión y mantenimiento corresponde directamente a los usuarios.

Con estas recomendaciones, la empresa busca que, después de un terremoto, los ciudadanos actúen de manera preventiva y reduzcan los riesgos asociados con daños en las redes de agua y alcantarillado. La revisión oportuna de estas instalaciones puede contribuir a evitar desperdicio de agua, filtraciones y problemas sanitarios mientras avanzan las labores de recuperación.

