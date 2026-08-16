Inravisión anuncia transformación del Sistema de Medios Públicos y revisión de más de mil contratos

La nueva administración de Inravisión anunció una transformación integral del Sistema de Medios Públicos de Colombia, con cambios en la programación, revisión de contratos y convenios y el acompañamiento de organismos de control para examinar la situación contractual y presupuestal de la entidad.

Las medidas fueron definidas en una reunión extraordinaria realizada el sábado 15 de agosto entre la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora.

De acuerdo con el Ministerio TIC, el propósito de esta reorganización es fortalecer el carácter público, plural e independiente del sistema y orientar sus contenidos hacia la cultura, el arte, la educación, la diversidad regional y el interés ciudadano.

Una de las principales decisiones es la finalización de la franja noticiosa y de opinión que estuvo al aire hasta el pasado 6 de agosto, mientras la entidad era dirigida por Holman Morris, durante el gobierno de Gustavo Petro.



Según la nueva administración, hasta esa fecha Inravisión mantenía una operación informativa entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos humanos y técnicos disponibles para actividades que la entidad califica como periodísticas.

La administración ordenó además una revisión inmediata de los contenidos y formatos que permanecen al aire. El objetivo, según el Ministerio TIC, es que respondan a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público.

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La nueva programación tendrá como ejes la cultura, el arte y la educación, con contenidos orientados a reconocer la diversidad de las regiones, fortalecer la identidad nacional y ampliar el espacio para las distintas voces del país tanto en radio y televisión como en las plataformas digitales públicas.

Revisarán más de mil contratos

Otro de los puntos centrales de la reorganización será la revisión de los contratos y convenios actualmente vigentes.

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La nueva administración informó que durante 2026 se han suscrito más de 1.051 contratos por un valor superior a los $100.000 millones. Además, aseguró que solamente entre el 6 y el 7 de agosto fueron firmados 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.

Estos acuerdos serán objeto de revisión, al igual que los convenios interadministrativos con ministerios y otras entidades nacionales relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante este año.

RTVC Foto: RTVC

La administración de Inravisión anunció, además, que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para examinar el estado contractual y presupuestal de la entidad.

La revisión incluirá posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como acuerdos relacionados con mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre.

Según la nueva administración, algunos de estos contratos habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente a sus valores iniciales. La entidad aseguró que entregará la información a los organismos competentes para que sean estas autoridades las que establezcan si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.

El Gobierno plantea esta reorganización como el inicio de una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos, con el propósito de concentrar las capacidades de Inravisión en su misión de prestar un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.

La administración aseguró que busca construir un sistema "plural, independiente y transparente", en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional tengan un papel central.

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El proceso de reorganización comenzó el 7 de agosto de 2026. Sin embargo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial relacionada con la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, con contenidos destinados a acompañar e informar a las comunidades afectadas.