Gobierno destinará $4.386 millones para reforzar la red hospitalaria del Valle tras el terremoto

El Gobierno nacional anunció una inversión de 4.386 millones de pesos para fortalecer la infraestructura y la capacidad de atención del Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’, en Cali, como parte de las medidas adoptadas tras el sismo que afectó al departamento. También se anunciaron recursos para la reconstrucción del Hospital San Rafael de El Águila, que resultó afectado por el movimiento telúrico.

Según el Ministerio de Salud, los 4.386 millones de pesos permitirán fortalecer la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle, en el marco de la Resolución 1080 de 2026. La institución es uno de los principales centros de referencia para la atención de pacientes en Cali, el Valle del Cauca y otros departamentos del suroccidente del país.

De acuerdo con el Ministerio, la medida busca mantener la prestación de los servicios mientras avanzan las acciones de recuperación de la infraestructura afectada por la emergencia. El Hospital San Rafael de El Águila, por ejemplo, sufrió afectaciones como consecuencia del sismo y requiere intervención para restablecer su capacidad de atención.

Las medidas anunciadas buscan responder al incremento en la demanda de servicios de salud generado por la emergencia y avanzar en la recuperación de los hospitales afectados.

