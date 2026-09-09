En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Porte de armas
Marco Rubio
Vuelta a España
Diosdado Cabello

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Continúan los cortes de agua en algunas zonas de Medellín; hoy le toca a 11 barrios

Continúan los cortes de agua en algunas zonas de Medellín; hoy le toca a 11 barrios

Autoridades insisten en la necesidad de cuidar el recurso ante la escasez de lluvias.

Racionamiento de agua en la localidad de Kennedy.jpg
Racionamiento de agua en la localidad de Kennedy //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Con varias tareas pendientes en materia de ahorro de agua, la zona nororiental de Medellín se prepara este miércoles para el segundo día de la semana de cortes del servicio, propuesta por las autoridades ante la escasez de recurso en el embalse Piedras Blancas, el cual abastece esta zona de la ciudad.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Hoy los cortes de agua corresponden para el grupo de barrios definidos por EPM en el circuito 2 entre los que se encuentran: Manrique Oriental y Santa Inés de la Comuna 3; Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas de la Comuna 8; Alejandro Echavarría y Caicedo que hacen parte de la Comuna 9; y Los Ángeles y Boston, pertenecientes a la Comuna 10 en el centro de Medellín.

Últimas noticias

Incautación de bienes a red de narcotráfico.jpg
Antioquia

Incautan en Antioquia y otros departamentos bienes por más de $22.000 millones a red de narcotráfico

Jorge Carrillo
Antioquia

Declaran improcedente tutela de Jorge Andrés Carrillo; quería tumbar fallo que lo sacó de ISA

En Mañanas Blu, el gerente de la empresa de servicios públicos, John Maya, indicó que esperan un buen comportamiento de la ciudadanía en medio de estas medidas y las metas de ahorro, pero si las condiciones no mejoran las decisiones se podrían endurecer en materia de cortes más prolongados o su ampliación a otras zonas de Medellín o el Valle de Aburrá.

"Estamos esperando que usted tome conciencia y que efectivamente se presente ese ahorro. Cada semana vamos haciendo el balance. Si la respuesta que da la comunidad no es la esperada, pues ya tomaríamos unas decisiones más más drásticas", aseguró Maya.

Durante el segundo día el racionamiento operará en el mismo horario definido: entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del siguiente día, por lo que la principal recomendación a los ciudadanos sigue siendo solo aprovisionarse del agua necesaria. Algunos de los habitantes ya manifiestan su preocupación por estas circunstancias.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Siempre veo, hay mucha indisciplina, y esto no debe de ser así, por lo que, prácticamente, estamos en una crisis de agua muy delicada, pues no abriendo, no dejando las llaves muy abiertas, que si me cepillo y cierro, y no me baño, me no me demoro mucho bañarme... Hay que ahorrar, pero todos no somos iguales. Yo soy una que ahorro, cocino 2 días, pero hay gente que, de verdad, sí, muy inconsciente", expresó la ciudadanía.

Publicidad

La segunda jornada de cortes de agua se da en medio de la inquietud por los registros que siguen siendo bajos en materia de ahorro con respecto a las metas planteadas por vivienda al día de 92 litros en el nororiente y 70 en el resto de la ciudad.

El más reciente reporte de EPM sobre los circuitos que son abastecidos por el embalse de Piedras Blancas reportaron un ahorro promedio 39 litros por vivienda. Por su parte, para los acueductos que abastece el embalse de La Fe, el ahorro alcanzó apenas 15 litros y sobre Riogrande II se tuvo un ahorro de 36 litros.

Relacionados

Valle de Aburrá

Medellín

Racionamiento de agua

Ahorro de agua

Publicidad

Publicidad

Publicidad