Continúan los cortes de agua en algunas zonas de Medellín; hoy le toca a 11 barrios

Con varias tareas pendientes en materia de ahorro de agua, la zona nororiental de Medellín se prepara este miércoles para el segundo día de la semana de cortes del servicio, propuesta por las autoridades ante la escasez de recurso en el embalse Piedras Blancas, el cual abastece esta zona de la ciudad.

Hoy los cortes de agua corresponden para el grupo de barrios definidos por EPM en el circuito 2 entre los que se encuentran: Manrique Oriental y Santa Inés de la Comuna 3; Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas de la Comuna 8; Alejandro Echavarría y Caicedo que hacen parte de la Comuna 9; y Los Ángeles y Boston, pertenecientes a la Comuna 10 en el centro de Medellín.

En Mañanas Blu, el gerente de la empresa de servicios públicos, John Maya, indicó que esperan un buen comportamiento de la ciudadanía en medio de estas medidas y las metas de ahorro, pero si las condiciones no mejoran las decisiones se podrían endurecer en materia de cortes más prolongados o su ampliación a otras zonas de Medellín o el Valle de Aburrá.

"Estamos esperando que usted tome conciencia y que efectivamente se presente ese ahorro. Cada semana vamos haciendo el balance. Si la respuesta que da la comunidad no es la esperada, pues ya tomaríamos unas decisiones más más drásticas", aseguró Maya.



Durante el segundo día el racionamiento operará en el mismo horario definido: entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del siguiente día, por lo que la principal recomendación a los ciudadanos sigue siendo solo aprovisionarse del agua necesaria. Algunos de los habitantes ya manifiestan su preocupación por estas circunstancias.

"Siempre veo, hay mucha indisciplina, y esto no debe de ser así, por lo que, prácticamente, estamos en una crisis de agua muy delicada, pues no abriendo, no dejando las llaves muy abiertas, que si me cepillo y cierro, y no me baño, me no me demoro mucho bañarme... Hay que ahorrar, pero todos no somos iguales. Yo soy una que ahorro, cocino 2 días, pero hay gente que, de verdad, sí, muy inconsciente", expresó la ciudadanía.

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La segunda jornada de cortes de agua se da en medio de la inquietud por los registros que siguen siendo bajos en materia de ahorro con respecto a las metas planteadas por vivienda al día de 92 litros en el nororiente y 70 en el resto de la ciudad.

El más reciente reporte de EPM sobre los circuitos que son abastecidos por el embalse de Piedras Blancas reportaron un ahorro promedio 39 litros por vivienda. Por su parte, para los acueductos que abastece el embalse de La Fe, el ahorro alcanzó apenas 15 litros y sobre Riogrande II se tuvo un ahorro de 36 litros.