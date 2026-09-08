Federico Gutiérrez pide al Gobierno incentivos por ahorro de agua similares a los de energía

La crisis por la disminución de las reservas de agua en una época de menos lluvias ya empieza a llevar el debate más allá de las solicitudes al consumo responsable. En medio de la preocupación por los niveles de algunos de los embalses que abastecen a Medellín y a los municipios del Valle de Aburrá, el alcalde Federico Gutiérrez pidió al Gobierno nacional crear un mecanismo que premie económicamente a los usuarios que reduzcan su consumo de agua.

Esto, tomando como referencia el programa de incentivos que comenzó a aplicarse para el ahorro desde el pasado 1 de septiembre por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Según este mecanismo, cada usuario regulado recibe una meta calculada a partir de su consumo histórico de energía. Quienes consuman menos del 90% de esa referencia pueden acceder a incentivos económicos, mientras que quienes permanezcan entre el 90% y el 110% se encuentran en una zona sin premio ni cobro adicional. Sin embargo, por encima del 110%, se aplica un cobro adicional sobre el consumo que supere el límite establecido.

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"El presidente Abelardo ya anunció una de las medidas con el tema de estímulo para quien ahorre, eso es bueno, y también de cierta forma de castigo para quien derroche, pero lo mismo le pedimos al Gobierno nacional, y es parte de lo que yo hablaré con el presidente, sobre las mismas medidas para el agua, para consumo", confirmó.

La solicitud por parte del mandatario llega mientras la capital antioqueña enfrenta nuevamente restricciones nocturnas del servicio para el nororiente de la ciudad y mantiene metas de ahorro para los usuarios, en un escenario en el que la evolución del fenómeno de El Niño será determinante también para otras regiones del país.

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Por eso, el alcalde Gutiérrez indicó que en los próximos días tendrá un encuentro con otros homólogos del país para abordar los retos que suponen los próximos meses.

"Esto lo hemos hablado ya con otros alcaldes del país. Van a empezar a vivir la misma situación. Lo he hablado con el alcalde Carlos Fernando Galán. Vamos a hacer una reunión de alcaldes de ciudades capitales con los ministros encargados y con el Gobierno nacional para que se tomen medidas urgentes", indicó.

Aunque sobre la alternativa planteada por el alcalde de Medellín la última palabra la tendrá la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, es posible que ante el recrudecimiento de El Niño las medidas gubernamentales no apelen solo conciencia ciudadana, sino que también a sanciones por excesos.