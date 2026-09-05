En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bendito Menor
Familia en Kennedy
Jonathan Meléndez
Millonarios
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ahorros de agua en Medellín apenas superan el 50 % de la requerido para los tres embalses

Ahorros de agua en Medellín apenas superan el 50 % de la requerido para los tres embalses

El reporte señala que los consumos en el norte del Valle de Aburrá registraron aumentos durante los dos primeros días de la meta inicial planteada.

Alcalde de Medellín y John Maya Salazar
Blu Radio
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

A tres días de la suspensión de racionamientos de agua en Medellín, sigue la presión para lograr en cinco días las metas planteadas de ahorro del líquido que aún parece lejos de cumplirse.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El más reciente reporte de las autoridades indicó que en promedio en las viviendas de la ciudad se ahorraron 37 litros de agua, los que equivale al 52 % de la meta planteada para la ciudad, a excepción de la zona nororiental, de 70 litros.

Últimas noticias

CTI foto referencia
Antioquia

Hallan otro cadáver envuelto en un costal en inmediaciones de la autopista Medellín - Bogotá

Joven del ITM inventó bicicleta eléctrica de bajo costo.
Antioquia

Estudiante del ITM creó bicicleta eléctrica de bajo costo para las lomas de Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez advirtió que en vista incluso del incremento de consumo que hubo durante el primer día, es necesario redoblar los esfuerzos para cumplir con la meta y evitar que regrese el racionamiento y que podrían extenderse a otras zonas de la ciudad.

"Tenemos que hacer un ahorro adicional y tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Cada gota cuenta, este es el fenómeno del niño más fuerte que se ha registrado en la historia en Medellín. Ustedes ven que no tenemos aportes de fuentes hídricas nuevas a los embalses, y eso agravaría el problema", indicó el mandatario.

Federico Gutiérrez - Fico
Federico Gutiérrez
Foto: X @FicoGutierrez

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Uno de los afluentes que viene generando mayor preocupación es el embalse de Riogrande II, que abastece los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín y que en vez de disminuir, el consumo de agua se incrementó en 10 litros diarios por vivienda o local durante el segundo día, mientras que en el primero tuvo un aumento de 8 litros.

Publicidad

Algunos datos revelados como parte de la campaña es que tres minutos en ducha son 36 litros de agua, si el baño se prolonga a 10 ya son 120 litros de agua; mientras que otro de los ejemplos es que una manguera abierta por 10 minutos representa 200 litros de agua.

Relacionados

Medellín

EPM

Fenómeno de El Niño

Noticias de hoy

Ahorro de agua

Publicidad

Publicidad

Publicidad