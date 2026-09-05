Ahorros de agua en Medellín apenas superan el 50 % de la requerido para los tres embalses

A tres días de la suspensión de racionamientos de agua en Medellín, sigue la presión para lograr en cinco días las metas planteadas de ahorro del líquido que aún parece lejos de cumplirse.

El más reciente reporte de las autoridades indicó que en promedio en las viviendas de la ciudad se ahorraron 37 litros de agua, los que equivale al 52 % de la meta planteada para la ciudad, a excepción de la zona nororiental, de 70 litros.

El alcalde Federico Gutiérrez advirtió que en vista incluso del incremento de consumo que hubo durante el primer día, es necesario redoblar los esfuerzos para cumplir con la meta y evitar que regrese el racionamiento y que podrían extenderse a otras zonas de la ciudad.

"Tenemos que hacer un ahorro adicional y tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Cada gota cuenta, este es el fenómeno del niño más fuerte que se ha registrado en la historia en Medellín. Ustedes ven que no tenemos aportes de fuentes hídricas nuevas a los embalses, y eso agravaría el problema", indicó el mandatario.



Federico Gutiérrez Foto: X @FicoGutierrez

Uno de los afluentes que viene generando mayor preocupación es el embalse de Riogrande II, que abastece los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín y que en vez de disminuir, el consumo de agua se incrementó en 10 litros diarios por vivienda o local durante el segundo día, mientras que en el primero tuvo un aumento de 8 litros.

Publicidad

Algunos datos revelados como parte de la campaña es que tres minutos en ducha son 36 litros de agua, si el baño se prolonga a 10 ya son 120 litros de agua; mientras que otro de los ejemplos es que una manguera abierta por 10 minutos representa 200 litros de agua.