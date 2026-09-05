En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bendito Menor
Familia en Kennedy
Jonathan Meléndez
Millonarios
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hallan otro cadáver envuelto en un costal en inmediaciones de la autopista Medellín - Bogotá

Hallan otro cadáver envuelto en un costal en inmediaciones de la autopista Medellín - Bogotá

Este es el tercer caso que se presenta en el mismo punto: otro fue encontrado el 18 de agosto, además del caso registrado en abril.

CTI foto referencia
Imagen de archivo. CTI foto refrencia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

Hay preocupación en el Valle de Aburrá: otro cadáver fue hallado envuelto en un costal en inmediaciones de la autopista Medellín - Bogotá. Este es el tercer caso que se presenta en el mismo punto.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Un nuevo hallazgo de un cuerpo sin vida encendió las alarmas de las autoridades en Bello, que encontraron el cadáver abandonado dentro de un costal en el barrio Santa Rita, esto en inmediaciones de la autopista Medellín - Bogotá.

Últimas noticias

Alcalde de Medellín y John Maya Salazar
Antioquia

Ahorros de agua en Medellín apenas superan el 50 % de la requerido para los tres embalses

Joven del ITM inventó bicicleta eléctrica de bajo costo.
Antioquia

Estudiante del ITM creó bicicleta eléctrica de bajo costo para las lomas de Medellín

Aunque la víctima aún no ha sido identificada, durante la inspección realizada por agentes del CTI, el cuerpo no fue extraído de la envoltura, por lo que el caso quedó inicialmente como una muerte por establecer.

Se repiten los casos

Sobre esta nueva muerte, las autoridades en el Norte del Valle de Aburrá han mostrado especial preocupación porque se trata del tercer cadáver hallado en condiciones similares en este sector de Bello en el 2026.

cti.jpg
FOTO: suministrada por la Fiscalía General de la Nación

Hay que recordar que el último caso fue el pasado 18 de agosto cuando fue encontrado el cuerpo de Miguel Pérez de 33 años, envuelto en una bolsa negra hasta la cintura y cubierto con una cobija rosada.

Por su parte, el 18 de abril fue hallado Yhon Aguirre de 37 años, quien fue el primer cuerpo que fue encontrado en aberrantes condiciones: envuelto en papel chicle y una bolsa negra, amarrada con un cordón blanco.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Finalmente, destacan las autoridades que este punto de especial uso para la delincuencia es una vía sola que comunica con la autopista Medellín - Bogotá, sin embargo, no dispone de cámaras de seguridad públicas ni privadas.

Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Antioquia

CTI de la Fiscalía

Noticias de hoy

Autopista Medellín - Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad