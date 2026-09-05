Hallan otro cadáver envuelto en un costal en inmediaciones de la autopista Medellín - Bogotá

Hay preocupación en el Valle de Aburrá: otro cadáver fue hallado envuelto en un costal en inmediaciones de la autopista Medellín - Bogotá. Este es el tercer caso que se presenta en el mismo punto.

Un nuevo hallazgo de un cuerpo sin vida encendió las alarmas de las autoridades en Bello, que encontraron el cadáver abandonado dentro de un costal en el barrio Santa Rita, esto en inmediaciones de la autopista Medellín - Bogotá.

Aunque la víctima aún no ha sido identificada, durante la inspección realizada por agentes del CTI, el cuerpo no fue extraído de la envoltura, por lo que el caso quedó inicialmente como una muerte por establecer.



Se repiten los casos

Sobre esta nueva muerte, las autoridades en el Norte del Valle de Aburrá han mostrado especial preocupación porque se trata del tercer cadáver hallado en condiciones similares en este sector de Bello en el 2026.

FOTO: suministrada por la Fiscalía General de la Nación

Hay que recordar que el último caso fue el pasado 18 de agosto cuando fue encontrado el cuerpo de Miguel Pérez de 33 años, envuelto en una bolsa negra hasta la cintura y cubierto con una cobija rosada.



Por su parte, el 18 de abril fue hallado Yhon Aguirre de 37 años, quien fue el primer cuerpo que fue encontrado en aberrantes condiciones: envuelto en papel chicle y una bolsa negra, amarrada con un cordón blanco.

Finalmente, destacan las autoridades que este punto de especial uso para la delincuencia es una vía sola que comunica con la autopista Medellín - Bogotá, sin embargo, no dispone de cámaras de seguridad públicas ni privadas.