Estudiante del ITM creó bicicleta eléctrica de bajo costo para las lomas de Medellín

Un estudiante del ITM creó una bicicleta eléctrica de bajo costo y alta resistencia, adaptada a la topografía de la ciudad. El vehículo busca que los ciudadanos ahorren tiempo y dinero frente a las empinadas lomas y los baches del Valle de Aburrá.

Pensando en las empinadas lomas y en los baches de las calles locales, un estudiante de ingeniería de 23 años diseñó y construyó desde cero una bicicleta eléctrica de bajo costo, alta resistencia y con capacidad para dos pasajeros, adaptada a las exigencias del Valle de Aburrá.

Se trata de Mateo Bonolly González, de 23 años y estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial, quien creó este prototipo desde cero como parte de su trabajo de grado, bajo su marca personal, Raizer Industry.

Proveniente de una familia con tradición metalúrgica y deportiva, el joven logró optimizar la estructura del vehículo para conseguir la máxima resistencia mecánica utilizando la menor cantidad posible de material.



¿Por qué emprender? Porque me motiva un montón ver a los las personas poder utilizar el producto. La felicidad que se generan ellos tras utilizarlo es la motivación que a mí me da para poder hacer que las bicicletas funcionen y todo funcione correctamente. Quiero generar un impacto en la ciudad de Medellín a través de mejorar la calidad de vida", contó.

El diseño incluye particularidades pensadas exclusivamente para la topografía urbana, entre ellas un asiento doble y tres innovaciones técnicas clave. La primera es su sistema de suspensión, diseñado para evitar que los golpes de los baches se transmitan al ciclista; la segunda son sus ruedas tipo fat bike, más anchas y con baja presión de aire para mejorar el agarre y la absorción de impactos.

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"Las bicicletas se pueden ahorrar tiempo, dinero, y tiempo y dinero son 2 cosas que puedes tener una, puedes tener la otra, pero hay una posibilidad de tener las 2. En las bicicletas, puedes hacer un ahorro, ese mismo ahorro se puede ver reflejado en pasar tiempo en familia, porque te ahorrarías tanto dinero como tiempo", añadió.

Como tercer elemento fundamental, el motor y el controlador son ajustables según las necesidades de movilidad del usuario, lo que permite configurar la potencia necesaria tanto para transitar por vías planas como para sortear las exigentes pendientes de la capital antioqueña sin perder fuerza ni estabilidad.

Tras mostrar sus creaciones en la pasada Feria de las Flores, el joven inventor ya trabaja en el desarrollo de dos modelos adicionales, consolidando una alternativa de transporte sostenible, económica y adaptada a la realidad vial del Valle de Aburrá.