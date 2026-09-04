Urgencias en Medellín están colapsadas: saturación promedio alcanza el 160 %

Las áreas de urgencias en Medellín están totalmente colapsadas. La Secretaría de Salud confirmó que la saturación promedio en las salas alcanza el 160 %, e incluso hay centros médicos que ya sobrepasan el 200 % de su capacidad.

Un verdadero viacrucis es el que están viviendo por estos días los pacientes que buscan atención en las urgencias de Medellín. Las millonarias deudas y las trabas en la contratación de la Nueva EPS son las causas principales de este colapso.

Al no haber atención en varios municipios del departamento, los pacientes están siendo remitidos en estado muy grave a la capital antioqueña, saturando la red local.

Este colapso quedó en evidencia tras el reciente reporte de la Clínica Universitaria Bolivariana, donde la urgencia obstétrica se disparó a un alarmante 254 % de ocupación por la llegada masiva de mujeres gestantes. Entre tanto, la Clínica CES confirmó una saturación del 150 % en sus servicios de urgencias, por lo que sus directivas pidieron paciencia a la ciudadanía ante los inevitables retrasos.



La emergencia también se evidencia en las calles y los centros asistenciales. Un usuario en Urgencias de Sura grabó el calvario de los ciudadanos, con filas interminables y esperas que van desde las 4 hasta las 8 horas o más: "Mujeres embarazadas en el piso porque no tienen ni siquiera una infraestructura donde puedan estar las personas. Tiempos de espera de 4 horas llevamos nosotros. Miren cómo se encuentra de colapsado, aproximadamente creo que 200 personas se encuentran en el lugar", señaló.

Por ahora, la Secretaría de Salud de Medellín permanece a la espera del plan de choque del Gobierno Nacional, que permita brindar soluciones inmediatas a esta contingencia que afecta a la red hospitalaria y, de manera especial, a las salas de urgencias.