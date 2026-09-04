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Urgencias en Medellín están colapsadas: saturación promedio alcanza el 160 %

Al no haber atención en varios municipios del departamento, los pacientes están siendo remitidos en estado muy grave a la capital antioqueña, saturando la red local.

urgencias-referencia.jpg
Urgencias, referencia.
Foto: AFP.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Las áreas de urgencias en Medellín están totalmente colapsadas. La Secretaría de Salud confirmó que la saturación promedio en las salas alcanza el 160 %, e incluso hay centros médicos que ya sobrepasan el 200 % de su capacidad.

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Un verdadero viacrucis es el que están viviendo por estos días los pacientes que buscan atención en las urgencias de Medellín. Las millonarias deudas y las trabas en la contratación de la Nueva EPS son las causas principales de este colapso.

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Al no haber atención en varios municipios del departamento, los pacientes están siendo remitidos en estado muy grave a la capital antioqueña, saturando la red local.

Este colapso quedó en evidencia tras el reciente reporte de la Clínica Universitaria Bolivariana, donde la urgencia obstétrica se disparó a un alarmante 254 % de ocupación por la llegada masiva de mujeres gestantes. Entre tanto, la Clínica CES confirmó una saturación del 150 % en sus servicios de urgencias, por lo que sus directivas pidieron paciencia a la ciudadanía ante los inevitables retrasos.

La emergencia también se evidencia en las calles y los centros asistenciales. Un usuario en Urgencias de Sura grabó el calvario de los ciudadanos, con filas interminables y esperas que van desde las 4 hasta las 8 horas o más: "Mujeres embarazadas en el piso porque no tienen ni siquiera una infraestructura donde puedan estar las personas. Tiempos de espera de 4 horas llevamos nosotros. Miren cómo se encuentra de colapsado, aproximadamente creo que 200 personas se encuentran en el lugar", señaló.

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Por ahora, la Secretaría de Salud de Medellín permanece a la espera del plan de choque del Gobierno Nacional, que permita brindar soluciones inmediatas a esta contingencia que afecta a la red hospitalaria y, de manera especial, a las salas de urgencias.

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