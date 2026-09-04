Rescataron a tres perros que eran víctimas de maltrato en el Valle de Aburrá

Las denuncias en redes sociales permitieron el rescate de tres perros víctimas de maltrato en el Valle de Aburrá. Tras la alerta emitida por los habitantes de la zona, las autoridades acudieron al lugar y ya abrieron las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables

La indignación creció en el barrio Villa Hermosa de Medellín, donde la comunidad reaccionó con crudeza ante un video que mostraba a un perro indefenso y aterrorizado siendo víctima de agresiones por parte de un hombre.

La noticia de su rescate la confirmó el concejal Andrés Tobón: “el animal fue retirado de manos de su agresor y trasladado de inmediato al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibe atención y valoración médica”.

"Cuento, para la tranquilidad de todos ustedes, que ya el perrito está en manos de la policía y en manos del centro de bienestar animal a verla. Ya arranca, por supuesto, también todo el proceso en la inspección de convivencia para sancionar a este maltratador" afirmó.



Pero los casos de maltrato no pararon ahí. En el municipio de Bello, las denuncias ciudadanas permitieron el rescate de otros dos caninos. La alerta se encendió tras la difusión de grabaciones donde se veía a un sujeto pateando a las mascotas en pleno parque, una situación que vecinos respaldaron con testimonios sobre constantes llantos al interior de la vivienda.

Tras el operativo, los veterinarios confirmaron que se trata de un pitbull de cinco años y un cachorro husky de siete meses. Aunque ambos se encuentran clínicamente estables, permanecerán bajo custodia institucional mientras avanza el proceso judicial contra el señalado agresor, bajo los parámetros de la Ley Ángel.