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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Destituyen por 20 años a médico que abusó sexualmente de paciente menor de edad en Medellín

Destituyen por 20 años a médico que abusó sexualmente de paciente menor de edad en Medellín

Según la Procuraduría, los hechos ocurrieron en medio de una consulta. El sancionado también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.

Médicos - medicina
Médicos
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Una sanción que le impide ejercer su profesión durante dos décadas fue impuesta por la Procuraduría General al médico Diego Humberto López Zapata, quien prestaba sus servicios en la ESE Metrosalud, la red pública de salud de la ciudad de Medellín.

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La decisión está relacionada con hechos investigados por esa entidad desde finales de febrero de 2025, pero ocurridos en 2021 durante una consulta médica en la que la víctima era una paciente menor de edad.

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Según estableció el Ministerio Público, durante la consulta no había un adulto acompañando a la menor y, en ese contexto, el médico López le habría realizado tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento.

La Procuraduría Provincial de Juzgamiento del Valle de Aburrá determinó que la conducta atribuida al funcionario afectó gravemente la libertad y la integridad personal de la paciente. Por la naturaleza de los hechos, el organismo calificó la falta como gravísima y estableció que fue cometida a título de dolo.

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Como consecuencia del proceso disciplinario, López Zapata recibió en primera instancia la además de su destitución, una inhabilidad general por 20 años para ejercer funciones públicas.

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