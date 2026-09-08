Inician evacuación de más de 70 viviendas en zona de alto riesgo en el nororiente de Medellín

La emergencia que golpeó por cuenta de las lluvias y la creciente de la quebrada La Máquina en el nororiente de Medellín hace varios meses todavía tiene consecuencias para decenas de hogares.

En medio de tensiones con habitantes de la zona, en el sector El Jardín, de la comuna Manrique, comenzaron las acciones de las autoridades para evacuar de manera preventiva a familias que permanecen en viviendas consideradas no aptas para continuar habitadas.

Según la administración distrital, la medida cobija inicialmente a 73 inmuebles que cuentan con orden de evacuación definitiva, luego de las evaluaciones realizadas por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo.

Los estudios identificaron una combinación de factores que incrementan la exposición de la zona, entre ellos posibles inundaciones, avenidas torrenciales y condiciones asociadas al terreno. Así lo indicó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.



"Antes de llegar a este proceso, hemos realizado jornadas de sensibilización con las familias, explicándoles las condiciones del riesgo y la importancia de evacuar de manera oportuna para proteger sus vidas", indicó el funcionario.

El antecedente que aceleró la intervención ocurrió el pasado 3 de abril, cuando fuertes lluvias generaron creciente súbita de la quebrada de la zona que ingresó a viviendas y causó daños en diferentes espacios, además de cobrar la vida de un niño de cinco años.

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Desde entonces, la Alcaldía aseguró que realizó más de 20 visitas para explicar a los residentes la situación y promover la salida de las viviendas. No obstante, el operativo generó malestar en la comunidad que exigió explicaciones y garantías para salir del lugar.

"Si la oferta institucional de la Alcaldía de Medellín es un arriendo temporal, y luego váyase A la calle con sus tres hijos, como la señora, y que esté en un embarazo de alto riesgo, ¿qué va a pasar con estas familias después?", cuestionó el concejal de Medellín, José Luis Marín.

El distrito manifestó que acompaña el proceso con alternativas de alojamiento temporal, subsidios de arrendamiento por tres o seis meses para quienes cumplan los requisitos y apoyo para trasladar sus pertenencias a los nuevos sitios.