En Manrique, más de 90 familias deben evacuar sus viviendas por un alto riesgo de inundación

Según el informe técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), son 45 los inmuebles en los que residen más de 90 hogares con orden de evacuación definitiva en los barrios Las Granjas y Manrique Oriental por su cercanía con la quebrada La Mansión.

De acuerdo con versiones de los residentes del lugar, la Alcaldía ya les informó de la orden de evacuación, así lo afirmó Emilse Rodríguez, quien tiene su vivienda en este sector, y es una de las afectadas.

“Tenemos que desalojar las casas porque ya dieron la orden de demolición de las viviendas. Nos ofrecen solamente 3 meses de arriendo temporal y no nos buscan otra solución. Nosotros pedimos que nos solucionen con una vivienda, así sea del mismo tamaño de la que tenemos, pero que no nos echen a la calle, porque eso es quedar sin nada”, dijo Rodríguez.

El informe técnico del DAGRD ha identificado, en esta zona de Manrique, un riesgo alto por inundaciones o movimientos en masa. Y cabe recordar que más de 50 familias fueron afectadas por el desbordamiento de la quebrada La Mansión en el primer semestre de este año.



A las familias afectadas, la Alcaldía Distrital les ha ofrecido subsidios de vivienda para que tengan a dónde llegar en el momento de la evacuación.