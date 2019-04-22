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Blu Radio  / Manejo de Desastres

Manejo de Desastres

La importancia de tener un kit de emergencia básico.
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Tres muertos y 30 viviendas destruidas deja voraz incendio en barrio Pablo VI de Quibdó

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En Manrique, más de 90 familias deben evacuar sus viviendas por un alto riesgo de inundación

Impresionantes videos de estampida humana durante un concierto en Pacho, Cundinamarca: varios heridos
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Incendios forestales en Huila.
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Turquía, en Antakya
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Fuerte video muestra el momento en el que un rayo impacta a dos personas

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