Incendio provocado por un fogón que quedó prendido dejó un hombre muerto en Turbo, Antioquia

Las celebraciones durante este 24 y 25 de diciembre por la Navidad en Antioquia no siempre tuvieron un buen final. En el Urabá, específicamente en el Distrito de Turbo, perdió la vida Jesús David Buelvas, quien se encontraba dentro de su vivienda que terminó incendiada tras una conflagración que comenzó en la cocina.

Versiones preliminares señalan que los hechos, registrados en la vereda Puerto César, se ocasionaron cuando el hombre llegó a cocinar y al parecer se quedó dormido, por lo que las llamas avanzaron con fuerza y rápidamente, acabando con su vida. Por lo pronto serán los organismos de atención desastres y gestión del riesgo los que determinarán la causa.



Más del balance de Navidad en el Urabá

Más allá de este caso, el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento Policía Urabá, indicó que en estas celebraciones solo se registraron dos accidentes de tránsito, el primero en el municipio de Apartadó, donde resultó una persona lesionada, y el segundo en el municipio de Turbo, donde tres personas que se desplazaban en motocicleta resultaron lesionadas, por lo que no hubo fallecidos.

"Se incautaron ocho armas de fuego, más de 1.100 armas cortopunzantes y 30 kilogramos de polvora, protegiendo especialmente a niños, niñas y adolescentes. Se movilizaron cerca de 3.500 vehículos durante el Día de Navidad, registrándose dos accidentes de tránsito con personas lesionadas, atendidas oportunamente. También se desarrollaron campañas con la Patrulla Púrpura, turismo seguro y prevención a la violencia contra la mujer", detalló.

También hubo personas lesionadas por arma blanca en los municipios de Turbo, Apartadó y Chigorodó, quienes fueron trasladadas a centros médicos de cada municipio para recibir atención especializada.



Finalmente el nodo de seguridad departamental atendió 600 llamadas a la línea 123, relacionadas principalmente con alteraciones de la tranquilidad y comportamientos contrarios a la convivencia. Durante el mes de diciembre se impusieron 6.160 comparendos por riñas, ruidos excesivos, afectación a la tranquilidad y conductas contrarias a la actividad económica en dicha subregión.