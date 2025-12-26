En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incendio provocado por un fogón que quedó prendido dejó un hombre muerto en Turbo, Antioquia

Incendio provocado por un fogón que quedó prendido dejó un hombre muerto en Turbo, Antioquia

Las autoridades del Urabá reportaron que fuera de este deceso durante esta festividad se registraron riñas y dos accidentes de tránsito con lesionados.

