No hay ningún tipo de alerta para San Andrés; estamos en monitoreo: Bomberos sobre ciclón

A esta hora las autoridades de la isla están en un constante monitoreo ante el ciclón tropical en el Caribe colombiano. En diálogo con Mañanas Blu, el comandante de los Bomberos en San Andrés, capitán Willie Gordon entrego detalles sobre las medidas en la isla.

Pese a que no hay alerta en el archipiélago, por el momento, las autoridades recomiendan mantener especial atención a los llamados en caso de que se restrinja el acceso a las playas o trasladados a refugios.

Por su parte, dio un parte de tranquilidad a los turistas que tienen programado viajar a la isla, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana es un puente festivo.

“Los turistas no tendrían ningún inconveniente en llegar a la isla hasta este momento porque no estamos en una alerta, no estamos en alerta ni amarilla ni roja, solo estamos en monitoreo de un evento. No hay ningún tipo de alerta para San Andrés, ni amarilla ni roja, estamos en monitoreo. hasta hoy en estos momentos los vuelos están normales, el sistema de turismo está normal”, señaló.

En ese sentido, de igual manera hizo un llamado a estar atentos a los operadores turísticos y hoteles, que están en constante comunicación con el Comité de Gestión de Riesgos.

Escuche aquí a entrevista: