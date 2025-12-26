Hombre amenazó a sus vecinos con una escopeta en Girón, Santander; la Policía lo capturó

Una madrugada tensa vivieron los habitantes del asentamiento humano Altos de Andina, en Girón, cuando un hombre salió de su vivienda portando un arma de fuego y comenzó a intimidar a varias personas del sector. El episodio, ocurrido en las primeras horas del 26 de diciembre de 2025, encendió las alarmas entre los vecinos, quienes avisaron a las autoridades tras una riña que fue escalando en gravedad.

De acuerdo con el reporte conocido, al llegar al lugar las autoridades fueron guiadas por la propia comunidad, que señaló a un ciudadano como el responsable de las amenazas. Según los testimonios recogidos en la zona, el hombre habría exhibido una escopeta en medio del altercado, generando pánico entre familias que a esa hora aún permanecían despiertas por las celebraciones de Navidad.

La intervención de la Policía permitió controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas. Durante el procedimiento fue incautada una escopeta calibre 16, junto con un cartucho, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El sujeto fue capturado y deberá responder por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Vecinos de Altos de Andina relataron que el ambiente de inseguridad se ha incrementado en los últimos meses y que este tipo de hechos profundiza la sensación de vulnerabilidad. “Aquí vivimos muchas familias con niños. Ver a alguien armado en la calle es algo que asusta y no debería pasar”, comentó una residente que prefirió no revelar su nombre por seguridad. Otros habitantes destacaron la rápida reacción tras la llamada de auxilio, aunque insistieron en la necesidad de mayor presencia preventiva y programas sociales que ayuden a desactivar conflictos antes de que deriven en violencia.



“Seguimos atendiendo estos casos de intolerancia social. El área metropolitana no puede seguir registrando estos hechos tan lamentables y violentos”, dijo el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las autoridades señalaron que la combinación de riñas, consumo de alcohol y acceso a armas de fuego eleva significativamente el riesgo de tragedias, especialmente en sectores con alta densidad poblacional y limitados recursos.

Mientras avanza el proceso judicial, la comunidad espera que este episodio sirva como punto de inflexión para reforzar estrategias de convivencia y prevención del delito.