En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hombre amenazó a sus vecinos con una escopeta en Girón, Santander; la Policía lo capturó

Hombre amenazó a sus vecinos con una escopeta en Girón, Santander; la Policía lo capturó

El hecho se presentó en el sector Altos de Andina, donde varias personas seguían departiendo en las festividades navideñas.

Capturado con escopeta.jpeg
Hombre capturado en Girón por amenazar a sus vecinos con una escopeta.
Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad