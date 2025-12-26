Capturan a alias el 'Señor Pantera’, acusado de destruir más de 500 árboles de Navidad

Un tierno y curioso momento fue protagonizado por un agente de policía, quien grabó en video la “captura” de un gatito al que identificó como alias el 'señor Pantera'.

Captura de alias el 'Señor Pantera', referencia. Foto: generada por Image Fx

En las imágenes se observa al felino comiendo tranquilamente sobre una mesa donde reposan varios "materiales probatorios", al interior de una estación de Policía del país.

Mientras tanto, el uniformado relata, en tono jocoso, la supuesta aprehensión del “sospechoso”, a quien —según el oficial— acusan de delinquir y de haber dañado más de 500 árboles de Navidad.



Así fue la captura de alias 'Señor Pantera'

El video también deja ver los elementos “incautados” por el agente, adscrito a una Estación Norte de la Policía Nacional: sobre la mesa reposan dos esferas navideñas de color gris y, detrás de ellas, un muñeco de Papá Noel.

“Por una Navidad más tranquila, hemos capturado a el 'Señor Pantera’, quien había delinquido y dañado más de 500 árboles de Navidad”, se escucha decir al policía durante la grabación.



Hemos logrado recuperar estos elementos. Señor Pantera, ¿qué tiene que decir? cuestionó el uniformado, para luego enfocar al felino, quien comía tranquilamente durante la grabación.

Asimismo, el uniformado envía un “parte de tranquilidad” a la ciudadanía, asegurando que “sus garras están manchadas del crimen, pero ya el señor Pantera está capturado”.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde generaron risas y ternura entre los internautas, quienes comentaron que los árboles de Navidad ya se encontraban “fuera de peligro” tras la captura del peculiar acusado.