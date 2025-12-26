En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Capturan a alias el 'Señor Pantera’, acusado de destruir más de 500 árboles de Navidad

Capturan a alias el 'Señor Pantera’, acusado de destruir más de 500 árboles de Navidad

El video de la inusual "captura" un felino se hizo rápidamente viral en redes sociales, generando distintos comentarios. El animal comía tranquilamente mientras se muestran imágenes del "material probatorio".

Fotos: capturas tomadas de redes sociales / Image Fx
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

