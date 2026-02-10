En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  /  "Estamos viviendo un genocidio silencioso": desgarrador testimonio sobre la realidad en Cuba

"Estamos viviendo un genocidio silencioso": desgarrador testimonio sobre la realidad en Cuba

Según el sacerdote, la isla ha vivido bajo una dictadura durante casi 70 años, y la gestión deficiente de este sistema es la verdadera causa del desastre actual, más allá de las presiones externas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad