En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Air Canada suspende su servicio a Cuba e iniciará repatriaciones por falta de combustible

Air Canada suspende su servicio a Cuba e iniciará repatriaciones por falta de combustible

La compañía aérea dijo en un comunicado que en los próximos días enviará aviones vacíos hacia Cuba "para recoger a los aproximadamente 3.000 clientes" que se encuentran en la isla y que necesitan regresar a Canadá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad