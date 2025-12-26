En vivo
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Caribe  / Desde esta fecha los carruajes con caballo no circularán más en Cartagena

Desde esta fecha los carruajes con caballo no circularán más en Cartagena

El alcalde Cartagena prohibió por decreto y "bajo cualquier concepto o finalidad, la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico" de esta ciudad de casi un millón de habitantes.

