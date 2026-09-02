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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Fuertes lluvias dejaron más de 3.000 familias damnificadas en Caucasia, Antioquia

Fuertes lluvias dejaron más de 3.000 familias damnificadas en Caucasia, Antioquia

La emergencia provocó la caída de varios árboles, generando daños estructurales en una institución educativa de la localidad.

Inundaciones en Caucasia, Antioquia.jpg
Inundaciones en Caucasia, Antioquia.
Suministrada
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, superaron la capacidad de los afluentes y sistemas de alcantarillado, dejando a más de 3.000 familias damnificadas por el ingreso de agua y lodo a viviendas y calles.

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La emergencia golpeó con fuerza a sectores como El Poblado, El Prado, La Victoria, Asovivienda, Divino Niño, Nueve Estrellas y El Roble. Habitantes de la zona compartieron videos para evidenciar cómo, tras cada torrencial aguacero, el sector se convierte en un pantano y el lodo rebosa por las alcantarillas.

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Aunque los niveles comenzaron a descender en la madrugada en algunos puntos, según el alcalde el municipio, Johán Montes, señaló que hay barrios como El Poblado y El Roble que continuaron con acumulación de agua debido a sus condiciones topográficas bajas, dejando a numerosos residentes con pérdidas de enseres como colchones, neveras y muebles.

"Hay barrios que recorrían en horas de la mañana, están desbordados, y al amanecer ya habían bajado el cauce. Hay sectores que tienen condiciones topográficas un poco más bajas, como es El Poblado y El Roble, que se encuentran en estos momentos con agua todavía", explicó.

El alcalde indicó que organismos de socorro como bomberos y la Defensa Civil se desplazaron para atender a la comunidad. Además de las viviendas afectadas, las lluvias provocaron la caída de árboles sobre la vía principal hacia la Costa que ya fueron despejados con el apoyo de la concesión vial y el colapso de un muro en la institución educativa Santa Elena.

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"Una afectación en las vías principales, como donde varios árboles también cayeron sobre la vía, y en estos momentos se encuentran despejando la vía. Y unas paredes que también se cayeron, una al lado de la Institución Educativa Santa Helena. Un muro se cayó también, y estamos recogiendo y mirando todas las que se han presentado en estas zonas", agregó Montes.

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Ante la magnitud de la emergencia, la administración activó el comité de gestión del riesgo para adelantar el censo de afectados, reportar la situación a los niveles departamental y nacional.

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