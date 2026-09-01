Aumentan a $100 millones la recompensa para esclarecer muerte de niña en Buriticá, Antioquia

El dolor de la familia Henao Chavarría sigue tocando el corazón de los antioqueños y, por ello, decenas de personas salieron a parques de varios municipios para prender una vela en honor a la pequeña Michelle Dayana, quien fue hallada muerta en zona rural de Buriticá.

La menor que estuvo una semana desaparecida y de la que aún se desconoce las causas de su muerte fue el motivo para que la Gobernación de Antioquia duplicara la recompensa que se había ofrecido en un inicio, cuando aún estaba siendo buscado por los organismos de socorro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, estuvo con la familia de la menor de edad y desde el municipio de Buriticá anunció la nueva recompensa para esclarecer la muerte de Michelle Dayana.

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"Diciéndole a toda la comunidad que hemos decidido doblar la recompensa hasta 100 millones de pesos para que esta situación no quede en la impunidad. Nosotros no podemos acostumbrarnos a las agresiones, a la muerte, al maltrato de nuestros niños, de nuestras niñas", aseguró el mandatario.

Mientras se busca establecer qué ocurrió con la pequeña de 6 años, en varios municipios de Antioquia se prendieron velas, como fue el caso de Envigado, en donde decenas de personas mostraron su solidaridad por esta trágica noticia.

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Rendón habló con BLU Radio e indicó que ha decidido acompañar a la familia de Michelle Dayana y se refirió a esclarecer de manera rápida la extraña muerte de la menor de edad.

"Es prender una luz para que no se nos vuelva costumbre la agresión, la violencia contra nuestros niños, las niñas, para que también elevemos una oración que le dé su ciego, le permita tener tranquilidad y su ciego a esta familia en medio de este dolor tan grande, un dolor que los va a acompañar el resto de la vida, y también para que nos dé fuerzas a todos, a las autoridades, y podamos excrecer este hecho y no quede en la impunidad", indicó el gobernador.

Se espera que el cuerpo de la pequeña sea entregado a sus seres queridos para que a Michelle Dayana se le dé un último adiós al lado de su familia.