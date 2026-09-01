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Capturan en España a alias 'Pirry', cabecilla de El Mesa y responsable de masacre en Rionegro

El procesado era requerido mediante circular roja de la Interpol y estaba entre los hombres más buscados del departamento.

Alias 'Pirry'.jpg
Tomada de @ABDELAESPRIELLA
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

En una operación coordinada con la Policía de España fue capturado en territorio europeo alias ‘Pirry’, considerado uno de los criminales más buscados de Antioquia y señalado cabecilla de la estructura delincuencial 'El Mesa'.

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Las autoridades y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicaron que este hombre es el presunto determinador de la masacre de siete personas ocurrida en el municipio de Rionegro hace más de dos años.

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"Aquí hay una operación muy importante, porque este bandido, alias 'Pirry', se presume es responsable, determinador de la masacre que tomó lugar a mediados del 2024 en el municipio de Rionegro, donde asesinaron a 7 pobladores, señalando los de pertenezco al Clan del Golfo cuando eran trabajadores de la construcción", aseguró el mandatario.

Además, el hombre figuraba con circular roja de Interpol y era requerido por los delitos de concierto para delinquir, fabricación y tráfico de armas de fuego, y tráfico internacional de estupefacientes.

Le puede interesar: Grupo 'El Mesa' habría utilizado mensajes alusivos al ELN para generar temor en Oriente de Antioquia

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Según las investigaciones, alias ‘Pirry’ habría liderado la expansión de este grupo delincuencial hacia el Oriente antioqueño. Por información que permitiera su captura, la Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de hasta 250 millones de pesos.

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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, celebró la captura del criminal en su cuenta de X e indicó que alias ‘Pirry’, “coordinaba el tráfico internacional de estupefacientes hacia Europa, principalmente a España, Francia e Italia”.

Tras el operativo, Rendón, a través de su cuenta de X, reiteró el llamado para que esta estructura sea recategorizada como un grupo armado organizado, con el fin de aplicarles todo el peso de la ley.

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