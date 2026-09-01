EPM superó la meta de ahorro de agua en el primer día de racionamiento en Medellín

Empresas Públicas de Medellín reportó que, durante el primer día de racionamiento de agua en la capital de Antioquia, se logró un ahorro de 121 litros por segundo, cifra que supera la meta establecida por la empresa, de 120 litros por segundo.

La medida comenzó para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y la reducción en los niveles de las fuentes hídricas que abastecen el sistema. Sin embargo, desde los hogares de las zonas donde comenzó el racionamiento, los habitantes reconocieron que la suspensión del servicio representó un reto para sus actividades cotidianas.

En Aranjuez, Martha Pérez contó que el servicio fue suspendido pasadas las 6:00 de la tarde y regresó alrededor de las 5:00 de la mañana. La mujer vive con tres nietos, dos de ellos estudiantes y otro trabajador, quienes deben salir de la vivienda desde las primeras horas del día.

Por esta razón, la familia tuvo que organizar el consumo y almacenar agua principalmente para actividades como el baño y la preparación de alimentos. Pérez aseguró que, "aunque la situación es compleja, los habitantes tendrán que adaptarse y tomar conciencia sobre la necesidad de ahorrar el recurso, especialmente ante la actual escasez".



La habitante recordó, incluso, el racionamiento de energía que vivió en 1992, también relacionado con un fenómeno de El Niño, aunque destacó que la situación actual es diferente porque se trata del agua, un recurso indispensable para las actividades diarias.

Por su parte, EPM destacó el comportamiento de los usuarios durante esta primera jornada, al alcanzar un ahorro de 121 litros por segundo y superar la meta prevista.

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Los racionamientos continuarán este martes en sectores de las comunas Aranjuez, Popular, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria y Manrique, entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana del día siguiente.

La recomendación para los usuarios es hacer un uso responsable del agua, almacenar únicamente la cantidad necesaria y evitar desperdicios mientras se mantenga la medida.