El Niño enciende alertas por consumo de energía: Mañanas Blu, martes 1 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 1 de septiembre de 2026:



George Quintero , secretario de Seguridad de Norte de Santander, atribuyó al ELN el atentado con carro bomba contra una instalación policial en Los Patios, que dejó una persona muerta y varios heridos . Advirtió que el departamento viene registrando una escalada de ataques contra la Fuerza Pública y confirmó que uno de los policías afectados perdió una pierna.

, . Advirtió que el departamento viene registrando una escalada de ataques contra la Fuerza Pública y confirmó que uno de los policías afectados perdió una pierna. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explicó que la nueva medida para incentivar el ahorro de energía comparará el consumo de cada usuario con su promedio de los últimos 12 meses . Quienes reduzcan más de un 10 % podrán recibir beneficios, mientras que los consumos superiores a ese margen tendrán cobros adicionales.

. Quienes reduzcan más de un 10 % podrán recibir beneficios, mientras que los consumos superiores a ese margen tendrán cobros adicionales. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que el reclutamiento de menores continúa y señaló a las disidencias de las Farc como los principales responsables entre los casos conocidos por la entidad . Frente a los bombardeos de la Fuerza Pública, pidió extremar las precauciones cuando exista información sobre presencia de menores, recordando que continúan siendo víctimas aun cuando hayan sido incorporados a grupos armados.

. Frente a los bombardeos de la Fuerza Pública, pidió extremar las precauciones cuando exista información sobre presencia de menores, recordando que continúan siendo víctimas aun cuando hayan sido incorporados a grupos armados. Luis Carlos Casas, alcalde de Facatativá, advirtió que el municipio podría quedarse sin reservas suficientes de agua en entre 15 y 20 días si no aumenta el ahorro. Señaló que, además de la falta de lluvias, existen captaciones ilegales para cultivos y conexiones irregulares, mientras ya se aplican cortes sectorizados y se evalúa comprar agua en bloque a Bogotá si la situación empeora.

Señaló que, además de la falta de lluvias, existen captaciones ilegales para cultivos y conexiones irregulares, mientras ya se aplican cortes sectorizados y se evalúa comprar agua en bloque a Bogotá si la situación empeora. Juan Fernández, exgerente de PDVSA, analizó el nuevo acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela y aseguró que los beneficios de las inversiones no serán inmediatos , pues algunos campos podrían tardar entre tres y cinco años en desarrollarse. También consideró poco probable que el pacto genere en el corto plazo una reducción significativa en el precio de la gasolina en Estados Unidos.

, pues algunos campos podrían tardar entre tres y cinco años en desarrollarse. También consideró poco probable que el pacto genere en el corto plazo una reducción significativa en el precio de la gasolina en Estados Unidos. Felipe Díaz, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, explicó las medidas especiales para proteger a los damnificados por el terremoto . Entre ellas están la posibilidad de suspender servicios hasta por seis meses sin penalidades, la eliminación de cobros por reconexión y la prohibición de cobrar equipos destruidos o que no puedan recuperarse de viviendas afectadas.

. Entre ellas están la posibilidad de hasta por seis meses sin penalidades, y la prohibición de cobrar equipos destruidos o que no puedan recuperarse de viviendas afectadas. El exfutbolista colombiano Fabián Vargas recordó sus enfrentamientos con Lionel Messi y destacó tanto su capacidad dentro de la cancha como su faceta personal. A propósito del retiro del argentino de su selección, consideró que Argentina ya venía preparando el relevo generacional, aunque reconoció que perderá al jugador diferencial que marcó al equipo durante años.

y destacó tanto su capacidad dentro de la cancha como su faceta personal. A propósito del retiro del argentino de su selección, consideró que El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la primera línea del metro superó el 80 % de ejecución y confirmó que la meta de entrada en operación sigue siendo el 15 de marzo de 2028. Además, señaló que el viaducto completo deberá estar terminado en enero de 2027 y reveló que se busca iniciar estudios para extender la primera línea hasta la calle 235 con Autopista Norte.

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